Печальные факты о трансферах в РФПЛ

08 января 2018, 20:27

Даже лучшие мастера подписаний и продаж футболистов в России изумляют «Соккер.ру», ведь у всех одна беда – не умеют продавать.

В РФПЛ нет успешных продавцов

Знаете, кто заработал на продажах футболистов в РФПЛ больше всех в новом десятилетии? «Анжи» при распродаже. Продали чемпионские амбиции и игру в еще один «Зенит» за 98 млн евро. А после этого не получалось расставаться с игроками удачно и выгодно. Поскольку некого отдавать, ведь никого не воспитали.

Сама распродажа закончилась для владельцев денежными потерями в пару десятков миллионов даже без учета зарплат и премиальных. Получается, положительный трансферный баланс в РФПЛ возможен, только если распродать целую команду, как сделал «Ростов». И разница будет смешной для футбола - 7,45 млн евро. Намного меньше, чем ростовчане потратили, если суммировать бюджет клуба за пять лет.

Покупают дороже, чем продают

Смотрите на таблицу с трансферными балансами клубов РФПЛ за пять сезонов от Transfermarkt. «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» оказались клубами с нулевым балансом – ни на ком не зарабатывали, отдавая свободными агентами. Набирали людей или в аренду, или на рынке бесплатных футболистов. Но показателей остальных 14 клубов хватает, чтобы составить общую картину:

Видите, что творится? Пять лет назад, до кризиса, в РФПЛ все клубы работали в минус – тратили на новичков больше, чем зарабатывали. Причем только распродажа «Анжи» не позволила общему балансу за год нырнуть до 120 млн евро убытка. Но теперь многие стараются больше зарабатывать, чем тратить. И получается слабо. Даже продажа звезд в Китай не сделала «Зенит» успешным в сумме за пять лет.

Положительные балансы тоже слабенькие. У «Уфы» - 3.22 млн евро. У «Ростова» - 5.5 млн евро. У «Амкара» - 7.17 млн евро. Получается, в Перми пока живет второй клуб РФПЛ по эффективности, вот это новость. Разумеется, если не учитывать «Анжи», ведь отбивали траты, а не зарабатывали. Так что фактически дела вести умеет только ЦСКА, но с существенной оговоркой. Они продали только Мусу и не покупали никого годами.

У лучших продавцов проблемы

Даже если взять самый грамотный клуб РФПЛ по трансферам, то у ЦСКА найдете ряд золотых покупок и не отыщите линию золотых продаж. Поэтому сейчас Гинер в непростом положении. А могли чувствовать себя лучше, если бы вовремя расставались с талантливыми игроками и технично покупали им замену. Причем на чемпионские амбиции влияние было бы слабым.

Как показывают примеры «Зенита» и «Спартака», если закупать игроков пачками, ближе к титулу не станешь. Важна грамотность. А теперь проблемы у всех. «Амкар» заработал за пять лет 7.17 млн евро. Но это по 1.43 млн за год, что не покрывает даже 10 % от бюджетов за эти годы. А Гинер снимается с сатирических скетчей о трансфере форварда, но потом в интервью говорит, что покупок ради покупок не будет.

А как быть с грамотными продажами? Никто не умеет повышать мастерство футболистов – работать на их прогресс, и потом продавать вовремя – как раз тех, кто вышел на новый уровень. Странно говорить о РФПЛ как о лиге банкротов на слабо объяснимой государственной дотации, но при этом видеть, что у 14 из 16 клубов баланс трансферов за десятилетие отрицательный. Даже если за последние три года старались что-то изменить, не получилось – успешных сделок больше не стало!

РФПЛ нужна трансферная система

Если ЦСКА разделит заработанное на трансферах по сезонам, то получит пять миллионов евро за год. С этими деньгами клуб с бюджетом на порядок большим не сможет ничего достичь. А бездумные покупки приводят к тому, что произошло с «Динамо» и «Рубином». Как все изменить? Воспитывать игроков на продажу.

Продав всего 15 талантливых российских футболистов за хорошие деньги, можно получить в десять раз больше денег, чем выбросил «Зенит» за пять лет. Добавьте сюда по три продажи легионеров от каждого лидера на отрезке в пять лет – получите, что за пару лет компенсируете отрицательный баланс РФПЛ.

Причем очевидно, что если отдавать по одному или два игрока за год, то ничего с командой не произойдет. Снова пользуюсь удобным примером ЦСКА. Если бы они не затягивали с продажами, то Акинфеев, Дзагоев, Игнашевич, Василий Березуцкий, Фернандес и Вернблум могли принести клубу приличные деньги. А средства клубы тратили бы на новых россиян. Ведь есть лимит, никто не мешает доверять талантам.

На РФПЛ потратили миллиарды

Похоже, потратили впустую. Ведь сейчас будут сворачивать прежнюю систему и не предлагать ничего нового. Вот «Зенит» вышел на рынок. Сразу получил почти 80 млн евро чистого убытка в новом сезоне. А может остаться без ЛЧ. Системы нет, поскольку те же питерцы отдадут Кришито или бесплатно летом, или за копейки сейчас. Даже у ЦСКА не получится выгодно продать лучших игроков, чтобы покупать и жить дальше.

Головин – молодой, без международных успехов. Фернандес не на пике формы. Поезд Дзагоева ушел. Отсутствие хотя бы одного сильного и успешного во всех смыслах продавца во всей РФПЛ - еще одно веское доказательство, что большинство проблем лиги в качестве управления. Нет людей, которые думают системно и принимают решения, выгодные всем. Пока каждый за себя и готов идти на любые нарушения, лишь бы ему было хорошо, будет бардак.

Он привел к тому, что российские клубы за два неполных десятилетия влетели на огромные деньги. Свыше 800 миллионов евро убытка получается, только если добавить траты самых жирных лет с дорогими покупками. За последние пять сезонов получается скромный минус – 20 млн евро, но был конец двухтысячных и закупки нового десятилетия. Добавьте к 800 млн евро убытков другие траты без прибыли – получите несколько миллиардов.

Грамотный выход – стать трамплином

Быть только трамплином невыгодно, поскольку есть пример Голландии, которая перестала работать на себя, думая о прибыли, и ничего не добилась. А вот у Португалии дела уже веселее, пусть даже золотые годы их ведущих клубов в Европе позади. Но их место может занять Россия. Почему в Бразилии, Португалии, Англии или Германии маленькие клубы на себе зарабатывают, а в России брезгуют?

Кто вообще сказал, что в РФПЛ нельзя растить футболистов для топ-5? Исходные данные идеальные – погодные условия сложные, перелетов много, футбол жесткий и контактный. Любой технарь сразу претендует на звание «Игрок года». Это идеальная поляна для выращивания гладиаторов. Но нет, надо ныть каждый год – дайте еще денег. А зарабатывать не пробовали? Вопрос касается всех клубов.

«Монако» эффективнее всей РФПЛ

Понятно, что с трансферами все плохо и становится только хуже. Даже ЦСКА – чемпионская команда и клуб с историей, за три года не приобрел ни одного футболиста за деньги. А «Зенит» не смог качественно вырасти, продав лидеров и купив новых, но ниже классом. Эффективность ужасная. После такого РФПЛ выживет лишь в одном случае – если научится хоть что-то зарабатывать.

800 миллионов евро чистого убытка – слишком большой аргумент в пользу такого тезиса, чтобы его игнорировать. Это еще без зарплат, без других трат на клубы и даже с вычетом денег, которые заработали на покупках. 800 миллионов проиграли, но никто не будет за это отвечать. Даже слова не будет сказано, что пора поставить на поток воспитание сильных россиян, покупку дешевых иностранцев и продажу их втридорога. Вместо этого обещают ужесточить требования к иностранцам.

Получится, что можно будет купить только дорогих и опытных. Так что в составах середняков будут россияне уровня ФНЛ. Нельзя жить по правилам АПЛ, не будучи англичанами по доходам. Когда это поймут руководители лиги и РФС? Пора понять, что говорим о чемпионате, у которого суммарно за пять лет 20 миллионов евро убытков. Один «Монако» за те же сезоны получил 200 млн евро чистой прибыли на трансферах с учетом Мбаппе.

Клуб российского миллиардера сыграл в полуфинале ЛЧ, стал чемпионом Франции, опередив ПСЖ, и по трансферам оказался в десять раз успешнее целого чемпионата. Причем они много тратили и купили массу интересных игроков за большие деньги. Пора задуматься и принимать по-настоящему полезные решения для российского футбола!