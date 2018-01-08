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Печальные факты о трансферах в РФПЛ

08 января 2018, 20:27

Даже лучшие мастера подписаний и продаж футболистов в России изумляют «Соккер.ру», ведь у всех одна беда – не умеют продавать.

В РФПЛ нет успешных продавцов

Знаете, кто заработал на продажах футболистов в РФПЛ больше всех в новом десятилетии? «Анжи» при распродаже. Продали чемпионские амбиции и игру в еще один «Зенит» за 98 млн евро. А после этого не получалось расставаться с игроками удачно и выгодно. Поскольку некого отдавать, ведь никого не воспитали.

Сама распродажа закончилась для владельцев денежными потерями в пару десятков миллионов даже без учета зарплат и премиальных. Получается, положительный трансферный баланс в РФПЛ возможен, только если распродать целую команду, как сделал «Ростов». И разница будет смешной для футбола - 7,45 млн евро. Намного меньше, чем ростовчане потратили, если суммировать бюджет клуба за пять лет.

Покупают дороже, чем продают

Смотрите на таблицу с трансферными балансами клубов РФПЛ за пять сезонов от Transfermarkt. «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» оказались клубами с нулевым балансом – ни на ком не зарабатывали, отдавая свободными агентами. Набирали людей или в аренду, или на рынке бесплатных футболистов. Но показателей остальных 14 клубов хватает, чтобы составить общую картину:

Печальные факты о трансферах в РФПЛ

Видите, что творится? Пять лет назад, до кризиса, в РФПЛ все клубы работали в минус – тратили на новичков больше, чем зарабатывали. Причем только распродажа «Анжи» не позволила общему балансу за год нырнуть до 120 млн евро убытка. Но теперь многие стараются больше зарабатывать, чем тратить. И получается слабо. Даже продажа звезд в Китай не сделала «Зенит» успешным в сумме за пять лет.

Положительные балансы тоже слабенькие. У «Уфы» - 3.22 млн евро. У «Ростова» - 5.5 млн евро. У «Амкара» - 7.17 млн евро. Получается, в Перми пока живет второй клуб РФПЛ по эффективности, вот это новость. Разумеется, если не учитывать «Анжи», ведь отбивали траты, а не зарабатывали. Так что фактически дела вести умеет только ЦСКА, но с существенной оговоркой. Они продали только Мусу и не покупали никого годами.

У лучших продавцов проблемы

Даже если взять самый грамотный клуб РФПЛ по трансферам, то у ЦСКА найдете ряд золотых покупок и не отыщите линию золотых продаж. Поэтому сейчас Гинер в непростом положении. А могли чувствовать себя лучше, если бы вовремя расставались с талантливыми игроками и технично покупали им замену. Причем на чемпионские амбиции влияние было бы слабым.

Как показывают примеры «Зенита» и «Спартака», если закупать игроков пачками, ближе к титулу не станешь. Важна грамотность. А теперь проблемы у всех. «Амкар» заработал за пять лет 7.17 млн евро. Но это по 1.43 млн за год, что не покрывает даже 10 % от бюджетов за эти годы. А Гинер снимается с сатирических скетчей о трансфере форварда, но потом в интервью говорит, что покупок ради покупок не будет.

А как быть с грамотными продажами? Никто не умеет повышать мастерство футболистов – работать на их прогресс, и потом продавать вовремя – как раз тех, кто вышел на новый уровень. Странно говорить о РФПЛ как о лиге банкротов на слабо объяснимой государственной дотации, но при этом видеть, что у 14 из 16 клубов баланс трансферов за десятилетие отрицательный. Даже если за последние три года старались что-то изменить, не получилось – успешных сделок больше не стало!

РФПЛ нужна трансферная система

Если ЦСКА разделит заработанное на трансферах по сезонам, то получит пять миллионов евро за год. С этими деньгами клуб с бюджетом на порядок большим не сможет ничего достичь. А бездумные покупки приводят к тому, что произошло с «Динамо» и «Рубином». Как все изменить? Воспитывать игроков на продажу.

Продав всего 15 талантливых российских футболистов за хорошие деньги, можно получить в десять раз больше денег, чем выбросил «Зенит» за пять лет. Добавьте сюда по три продажи легионеров от каждого лидера на отрезке в пять лет – получите, что за пару лет компенсируете отрицательный баланс РФПЛ.

Причем очевидно, что если отдавать по одному или два игрока за год, то ничего с командой не произойдет. Снова пользуюсь удобным примером ЦСКА. Если бы они не затягивали с продажами, то Акинфеев, Дзагоев, Игнашевич, Василий Березуцкий, Фернандес и Вернблум могли принести клубу приличные деньги. А средства клубы тратили бы на новых россиян. Ведь есть лимит, никто не мешает доверять талантам.

На РФПЛ потратили миллиарды

Похоже, потратили впустую. Ведь сейчас будут сворачивать прежнюю систему и не предлагать ничего нового. Вот «Зенит» вышел на рынок. Сразу получил почти 80 млн евро чистого убытка в новом сезоне. А может остаться без ЛЧ. Системы нет, поскольку те же питерцы отдадут Кришито или бесплатно летом, или за копейки сейчас. Даже у ЦСКА не получится выгодно продать лучших игроков, чтобы покупать и жить дальше.

Головин – молодой, без международных успехов. Фернандес не на пике формы. Поезд Дзагоева ушел. Отсутствие хотя бы одного сильного и успешного во всех смыслах продавца во всей РФПЛ - еще одно веское доказательство, что большинство проблем лиги в качестве управления. Нет людей, которые думают системно и принимают решения, выгодные всем. Пока каждый за себя и готов идти на любые нарушения, лишь бы ему было хорошо, будет бардак.

Он привел к тому, что российские клубы за два неполных десятилетия влетели на огромные деньги. Свыше 800 миллионов евро убытка получается, только если добавить траты самых жирных лет с дорогими покупками. За последние пять сезонов получается скромный минус – 20 млн евро, но был конец двухтысячных и закупки нового десятилетия. Добавьте к 800 млн евро убытков другие траты без прибыли – получите несколько миллиардов.

Грамотный выход – стать трамплином

Быть только трамплином невыгодно, поскольку есть пример Голландии, которая перестала работать на себя, думая о прибыли, и ничего не добилась. А вот у Португалии дела уже веселее, пусть даже золотые годы их ведущих клубов в Европе позади. Но их место может занять Россия. Почему в Бразилии, Португалии, Англии или Германии маленькие клубы на себе зарабатывают, а в России брезгуют?

Кто вообще сказал, что в РФПЛ нельзя растить футболистов для топ-5? Исходные данные идеальные – погодные условия сложные, перелетов много, футбол жесткий и контактный. Любой технарь сразу претендует на звание «Игрок года». Это идеальная поляна для выращивания гладиаторов. Но нет, надо ныть каждый год – дайте еще денег. А зарабатывать не пробовали? Вопрос касается всех клубов.

«Монако» эффективнее всей РФПЛ

Понятно, что с трансферами все плохо и становится только хуже. Даже ЦСКА – чемпионская команда и клуб с историей, за три года не приобрел ни одного футболиста за деньги. А «Зенит» не смог качественно вырасти, продав лидеров и купив новых, но ниже классом. Эффективность ужасная. После такого РФПЛ выживет лишь в одном случае – если научится хоть что-то зарабатывать.

800 миллионов евро чистого убытка – слишком большой аргумент в пользу такого тезиса, чтобы его игнорировать. Это еще без зарплат, без других трат на клубы и даже с вычетом денег, которые заработали на покупках. 800 миллионов проиграли, но никто не будет за это отвечать. Даже слова не будет сказано, что пора поставить на поток воспитание сильных россиян, покупку дешевых иностранцев и продажу их втридорога. Вместо этого обещают ужесточить требования к иностранцам.

Получится, что можно будет купить только дорогих и опытных. Так что в составах середняков будут россияне уровня ФНЛ. Нельзя жить по правилам АПЛ, не будучи англичанами по доходам. Когда это поймут руководители лиги и РФС? Пора понять, что говорим о чемпионате, у которого суммарно за пять лет 20 миллионов евро убытков. Один «Монако» за те же сезоны получил 200 млн евро чистой прибыли на трансферах с учетом Мбаппе.

Клуб российского миллиардера сыграл в полуфинале ЛЧ, стал чемпионом Франции, опередив ПСЖ, и по трансферам оказался в десять раз успешнее целого чемпионата. Причем они много тратили и купили массу интересных игроков за большие деньги. Пора задуматься и принимать по-настоящему полезные решения для российского футбола!

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Все комментарии
GGGringOOO
GGGringOOO
13 января в 12:18
Мы все ещё чемпионат, куда в основном приезжают на заработки, а не за прогрессом. А если кто-то норм раскрылся, то за него сразу большие деньги просят. А какие наши звёзды смогли проявить себя в Европе? В основном считаются провальными трансферами и палируют лавку.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
12 января в 19:06
В первую очередь необходимо отменить лимит!
Слава Славкин
Слава Славкин
11 января в 09:32
Одна из самых нужных статей за долгое время. Все правильно - нужно зарабатывать. Но в России современной есть одна большая проблема. Она глобальная и от этого становится еще более колоссальной - в России не нужны профессионалы. В России сейчас нужны "приспособленцы", которые будут подстраивать свои интересы под интересы "сильных мира сего", кто в свое время "наворовался" и теперь всем диктует свои условия. Как тут кто-то выразился - мафия. И это правда и совсем не смешно. Я вот люблю Зенит. Каждый раз переживаю за команду...но в последнее время я так остро начинаю понимать и Денисова (в какой-то мере), и Панова (в какой-то мере) и ветеранов, которые говорят, чт ов Питере не за кого болеть...Я с большим прискорбием должен также констатировать этот факт. За кого болеть зенитовцу? За Манчини? РигониКришитоМаммануИвановичаПаредеса? Лунев и Лодыгин, Смольников и Полоз, Дзюба - хорошие парни, желаю им только удачи, но они не наши - не питерские...Хочется гордиться новыми Кержаковыми и Аршавиными, Денисовыми, восхищаться мастерством игроков, которые, хоть и не местные, но костьми лягут за "стрелку", как это делал Спивак, к примеру. А заметьте - он украинец, но как отдавал всего себя на поле. Это чувствовалось. Болелы со стажем меня поймут. Да и у Спартака такая же история. Где новые Титовы, Тихоновы, Бесчастные, где те новые звезды, способные разорвать Реал или условный МЮ? Нас приучили восхищаться посредственной игрой Кокорина (талант есть, но надо работать, а работать у нас никто не хочет), Смолова, Зобнина и так далее.....В данном контексте скажу, что Смолову, если он не хочет опуститься в глазах своих сограждан, если ему не все равно, пусть собирает чемоданы и уматывает в Вэст Хэм, тем самым и Галицкому сказав спасибо за реанимированную карьеру. Он один из немногих, Галицкий, кто умеет делом показывать результат, а не языком.

Так что друзья мои, и спартаковцы, и армейцы, краснодарцы и динамовцы, скажу я Вам всем, что менять нужно не систему, ни реформировать школу - нужно "перепрошить" головы наши, что практически нереально и не под силу тем, кто называет себя "сильными мира сего". Потому, что они сами такие же.
Фата лист
Фата лист
10 января в 17:59
Так я и написал нужен толчок, а толчком может стать отмена лимита на легионеров, но этого не хочет допускать нынешняя власть.
UrAn54
UrAn54
10 января в 15:52
Фата лист:
Можно подумать, что у украинцев талантов больше, но их чемпионат стал работать на экспорт, когда в стране начался бардак, вот и России нужен к этому толчок. Сейчас украинцы и легионеры из Украины играют в чемпионатах Англии, Испании, Германии. У нас из россиян один Черышев в Испании и легионеров немного в ведущих лигах...
Вот зачем нашим куда-то уезжать?
Денег меньше, будут требовать хорошо играть, надо учить язык и прочие "неудобства". Толи дело в России!
Как в мультике: Таити, Таити! Нас и здесь неплохо кормят!
UrAn54
UrAn54
10 января в 15:44
"Он привел к тому, что российские клубы за два неполных десятилетия влетели на огромные деньги."
С чего это автор решил, что это клубы влетели? Клубы, если просто сказать, прожрали эти денежки или, иначе, "освоили". А влетел тот кто оплачивал эту вакханалию - государство т.е. все мы с вами.
Ура, слава российскому футболу.
Фата лист
Фата лист
10 января в 12:56
Можно подумать, что у украинцев талантов больше, но их чемпионат стал работать на экспорт, когда в стране начался бардак, вот и России нужен к этому толчок. Сейчас украинцы и легионеры из Украины играют в чемпионатах Англии, Испании, Германии. У нас из россиян один Черышев в Испании и легионеров немного в ведущих лигах...
Твой Арсен
Твой Арсен
10 января в 09:49
Кого продавать на экспорт то? Кроме Аршавина за последние годы и вспомнить некого. Нет этих талантов, о которых автор говорит. И не будет. В дубль или молодежную команду большого клуба интересне своих брать, чем талантливых ребят с улицы.
борька
борька
09 января в 21:21
Фата лист:
Галицкому не дают работать, если в Европе у него была бы полная свобода действий, то тут еще раз говорю, давят и свои и чужие. Краснодар могут наказать за нарушение финансового феер плея, а как быть клубам, которые только начинают свою историю? Как быть в плюсе тем, кто начал свое развитие с нуля? Ответ никак. Вот и получается, что УЕФА защищает богатые и именитые клубы, что противоречит их политики популяризации футбола по всему миру. Вот потому и проще российскому олигарху взять команду с именем и делать с ней все, что захочешь, в России же ты столкнешься с кучей бюрократических проволочек, так еще и под санкции УЕФА попадешь. Потому и китайские с американскими инвесторами не интересуются РФПЛ, а ведь китайцы уже во все ведущие лиги зашли, а один американец всерьез хотел купить Химки, но ему их не продали, решили, что пусть лучше на госбюджете сидит, чем в руки иностранца отдавать.
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У нас в стране могут только запрещать и штрафами облаживать, да деньги распиливать
Фата лист
Фата лист
09 января в 16:43
ATG:
ну почемуже , вон тот самый Галицкий у нас всё отстроил, развитие футбола в краснодаре однозначно идёт вверх! Детей с дет садов люди отдают в фкк. По городу есть несколько новых манежей, итд итд... Вопрос : Почему Галицкий смог, а другие вместо того чтобы вкладывать в свою страну . развивать местную пацанву покупают Монако, Челси итд... Хотя ответ не нужен итак всё понятно - Россия обложенная санкциями где за один доллар шестьдесят рублей, а также коррупция, и депутатская мафия законо процветает конечно никому оно нахрен не нужно тем более наш чемпионат......
Галицкому не дают работать, если в Европе у него была бы полная свобода действий, то тут еще раз говорю, давят и свои и чужие. Краснодар могут наказать за нарушение финансового феер плея, а как быть клубам, которые только начинают свою историю? Как быть в плюсе тем, кто начал свое развитие с нуля? Ответ никак. Вот и получается, что УЕФА защищает богатые и именитые клубы, что противоречит их политики популяризации футбола по всему миру. Вот потому и проще российскому олигарху взять команду с именем и делать с ней все, что захочешь, в России же ты столкнешься с кучей бюрократических проволочек, так еще и под санкции УЕФА попадешь. Потому и китайские с американскими инвесторами не интересуются РФПЛ, а ведь китайцы уже во все ведущие лиги зашли, а один американец всерьез хотел купить Химки, но ему их не продали, решили, что пусть лучше на госбюджете сидит, чем в руки иностранца отдавать.
Коля58
Коля58
09 января в 15:59
Насколько я понимаю у Спартака самые большие траты! Минус 102 миллиона
ATG
ATG
09 января в 09:25
Фата лист:
Российскому миллиардеру не дадут нормально развиваться в российском чемпионате, он сразу окажется под прессом РФС и УЕФА. Вон Галицкий при небольших тратах финансовый феер плей нарушил, а многомиллионые траты европейских клубов не замечаются.
ну почемуже , вон тот самый Галицкий у нас всё отстроил, развитие футбола в краснодаре однозначно идёт вверх! Детей с дет садов люди отдают в фкк. По городу есть несколько новых манежей, итд итд...

Вопрос : Почему Галицкий смог, а другие вместо того чтобы вкладывать в свою страну . развивать местную пацанву покупают Монако, Челси итд... Хотя ответ не нужен итак всё понятно - Россия обложенная санкциями где за один доллар шестьдесят рублей, а также коррупция, и депутатская мафия законо процветает конечно никому оно нахрен не нужно тем более наш чемпионат......
Фата лист
Фата лист
09 января в 07:40
Российскому миллиардеру не дадут нормально развиваться в российском чемпионате, он сразу окажется под прессом РФС и УЕФА. Вон Галицкий при небольших тратах финансовый феер плей нарушил, а многомиллионые траты европейских клубов не замечаются.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
09 января в 06:55
LevaSamara:
Может я плохо считаю? Спартак в тотале самый убыточный должен быть согласно этой таблице.
динамо своими 48,9 млн за сезон 13/14 все исортило
так да, спартак был бы главным транжирой в стране
112910415
112910415
09 января в 06:12
прискорбное явление, конечно
ATG
ATG
09 января в 05:02
Клуб российского миллиардера сыграл в полуфинале ЛЧ

Вот и ответ))) А слабо рос миллиардеру сыграть в полуфинале ЛЧ с командой из РФ, а не из Франции? Я уверен, разобрали бы игроков точно также как и у Монако как горячие пирожки.

Покупают разные клубы в Европе, а на свои чехать хотели...Поэтому большинство клубов у нас на Бедных Государственных плечах и сидят...Потому-что другим они наверное даже даром не нужны.
fan_Sycheva
fan_Sycheva
09 января в 02:51
Российский народ зарабатывает для РФПЛ)))))))))))
LevaSamara
LevaSamara
09 января в 01:00
Может я плохо считаю? Спартак в тотале самый убыточный должен быть согласно этой таблице.
Литейный 4
Литейный 4
08 января в 22:37
Zimka:
А откуда будут продажи? Наши клубы не нацелены на экспорт футболистов в Европу, за 17 лет наберётся немного супертрансферов типа Халка или Жо которых продали за хорошие деньги, а тот же Голландский чемпионат штампует пачками воспитанников. Проблема всё та же, как бы её не хотелось завуалировать - лимит, средний паспортист получает как игрок в топ клубе, видя это легионеры хотят получать не меньше, вот и получается, что вместо улучшения качества легионеров на которое и нацелен лимит мы получаем банальное увеличение зарплат, зачем ехать в Европу если и тут неплохо кормят?
Полностью согласен. Лимит это зло и разврат наших паспортистов!
Литейный 4
Литейный 4
08 января в 22:36
Что за мода считать чужие деньги? Лучше дыру зашейте в своем кармане!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
08 января в 22:27
Боже РФПЛ, это недоразумение еще существует. Унылый, убогий, хуже Германии
Zimka
Zimka
08 января в 21:36
А откуда будут продажи? Наши клубы не нацелены на экспорт футболистов в Европу, за 17 лет наберётся немного супертрансферов типа Халка или Жо которых продали за хорошие деньги, а тот же Голландский чемпионат штампует пачками воспитанников. Проблема всё та же, как бы её не хотелось завуалировать - лимит, средний паспортист получает как игрок в топ клубе, видя это легионеры хотят получать не меньше, вот и получается, что вместо улучшения качества легионеров на которое и нацелен лимит мы получаем банальное увеличение зарплат, зачем ехать в Европу если и тут неплохо кормят?
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