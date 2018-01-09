Конте: «Моуриньо позволил себе серьезные обвинения в мой адрес, я не забуду такого»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что не сожалеет о словесной перепалке с наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.



«Вам кажется, что я выгляжу как человек, который сожалеет о своих словах? Я так не думаю.



Моуриньо позволил себе серьезные обвинения в мой адрес, я не забуду такого.



Это не проблема клубов. Это проблема только между мной и им».