Конте: «Моуриньо позволил себе серьезные обвинения в мой адрес, я не забуду такого»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что не сожалеет о словесной перепалке с наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.
«Вам кажется, что я выгляжу как человек, который сожалеет о своих словах? Я так не думаю.
Моуриньо позволил себе серьезные обвинения в мой адрес, я не забуду такого.
Это не проблема клубов. Это проблема только между мной и им».
)))
Такой смелый , что даже предложил Моуру раз на раз выскочить ))) ЛОЛ
Ну а где была его смелость , когда Косту решил слить из Челси ? почему смски ему слал ? )))
Вообщем Жозе грамотно вывел этого лицемера на чистую воду )))
Лучше бы парик молчал )))
)))
Такой смелый , что даже предложил Моуру раз на раз выскочить ))) ЛОЛ
Ну а где была его смелость , когда Косту решил слить из Челси ? почему смски ему слал ? )))
Вообщем Жозе грамотно вывел этого лицемера на чистую воду )))
Лучше бы парик молчал )))
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Зуб точит!
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Зуб точит!
На всех экранах мира...
Битва Века!
На всех экранах мира...
Битва Века!
до конца сезона думаю это будет продолжаться)
до конца сезона думаю это будет продолжаться)
"Конечно, когда мы встретимся с "Манчестер Юнайтед", то у нас будет хорошая возможность все выяснить в отдельной комнате с глазу на глаз".
А вообще это всё уже начинает надоедать
"Конечно, когда мы встретимся с "Манчестер Юнайтед", то у нас будет хорошая возможность все выяснить в отдельной комнате с глазу на глаз".
А вообще это всё уже начинает надоедать