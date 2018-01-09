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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Конте: «Моуриньо позволил себе серьезные обвинения в мой адрес, я не забуду такого»

сегодня, 17:56

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что не сожалеет о словесной перепалке с наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо

«Вам кажется, что я выгляжу как человек, который сожалеет о своих словах? Я так не думаю.

Моуриньо позволил себе серьезные обвинения в мой адрес, я не забуду такого.

Это не проблема клубов. Это проблема только между мной и им».

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Все комментарии
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 20:10
Клоун , которого бомбануло после слов Жозе о договорняках
)))
Такой смелый , что даже предложил Моуру раз на раз выскочить ))) ЛОЛ
Ну а где была его смелость , когда Косту решил слить из Челси ? почему смски ему слал ? )))
Вообщем Жозе грамотно вывел этого лицемера на чистую воду )))
Лучше бы парик молчал )))
Dauletbek
Dauletbek ответил Romeo 777
сегодня в 20:02
Romeo 777:
Так Конте в своём интервью уже намекал на это!) "Конечно, когда мы встретимся с "Манчестер Юнайтед", то у нас будет хорошая возможность все выяснить в отдельной комнате с глазу на глаз". А вообще это всё уже начинает надоедать
Раз на раз, Конте, конечно выиграет бой, но было бы лучше, если бы Конте выиграл в матче с МЮ в футболе
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 19:50
Если будет драка, ставлю на Конте, он видно, с кем угодно подерется. Горячая кровь )))
The Frei
The Frei
сегодня в 19:46
Не повезло Мауру, нажил такого врага как Конте, теперь от СМСок отбоя не будет, хоть симку меняй.
Saang
Saang ответил M.S.
сегодня в 19:45
M.S.:
Где ставки принимают на их будущее рукоприкладство?
борька
борька
сегодня в 19:39
!
!
!
Зуб точит!
Saang
Saang
сегодня в 19:26
25.02.2018.
На всех экранах мира...
Битва Века!
M.S.
M.S.
сегодня в 19:14
Где ставки принимают на их будущее рукоприкладство?
112910415
112910415
сегодня в 19:13
до беды не далеко
ask111
ask111 ответил 311
сегодня в 19:12
311:
Стрелу забейте и дело с концом!)
С кем там стрелу забивать. Португальский клоун может только с врачихами руками махать. Конте его зароет.
ask111
ask111
сегодня в 19:08
Красиво Конте уделает португальского переводчика.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 19:01
с нетерпением жду матча мю-челси. когда они там встретятся по расписанию)))
Karkaz
Karkaz
сегодня в 18:33
Встанут по лобам и поставят автобус друг другу))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 18:30
Конте еще раз выставил себя глупо, самые первые слова Жозе были о себе, а с подачи журналюг принял на свой счет, после чего перешел на личности
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 18:24
Катани смску Мауру и угомонись
просто сашка
просто сашка ответил Romeo 777
сегодня в 18:22
Romeo 777:
Так Конте в своём интервью уже намекал на это!) "Конечно, когда мы встретимся с "Манчестер Юнайтед", то у нас будет хорошая возможность все выяснить в отдельной комнате с глазу на глаз". А вообще это всё уже начинает надоедать
"А вообще это всё уже начинает надоедать"

до конца сезона думаю это будет продолжаться)
просто сашка
просто сашка
сегодня в 18:20
маур нашел себе идеальную жертву: темпераментного южанина плохо знающего английский)
Romeo 777
Romeo 777 ответил 311
сегодня в 18:15
311:
Стрелу забейте и дело с концом!)
Так Конте в своём интервью уже намекал на это!)

"Конечно, когда мы встретимся с "Манчестер Юнайтед", то у нас будет хорошая возможность все выяснить в отдельной комнате с глазу на глаз".

А вообще это всё уже начинает надоедать
311
311
сегодня в 18:12
Стрелу забейте и дело с концом!)
El Dassory
El Dassory
сегодня в 18:11
Бедный переводчик, поймает где нибудь в темном переулке и родятся у него моурята особенные.))
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 18:06
У кого из них брат - боксёр?
liverpооl2014
liverpооl2014
сегодня в 18:05
Назревает вендетта по-макаронски)
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