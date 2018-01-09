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Агент Верди: «После праздников обсудим вариант с переходом в „Наполи“»

09 января 2018, 15:34

Агент нападающего «Болоньи» Симоне Верди прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Наполи».

«Мы сделали паузу, чтобы подумать.

Как только закончатся праздники, мы сядем за стол и обсудим предложение „Наполи“». 

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