Ривалдо: «Коутиньо сможет показать свою истинную ценность в тени Месси»

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо считает, что новичок команды Филиппе Коутиньо сможет быстро адаптироваться к испанскому футболу.

«Мне кажется, что в Испании играть легче, чем в Англии, что должно пойти Коутиньо на пользу, поскольку он уже привык к высокому темпу футбола, а это может только ускорить его адаптацию. В свое время это было видно на примере Суареса, когда он переходил в „Барсу“ из „Ливерпуля“.

Коутиньо, безусловно, сыграет свою вескую роль в ближайшем будущем. Все мы знаем, что Месси - великий мастер, у которого в запасе еще три или четыре года игры на самом высшем уровне. Поэтому Коутиньо будет иметь возможность адаптироваться и показать свою истинную ценность в тени Лео».