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Ривалдо: «Коутиньо сможет показать свою истинную ценность в тени Месси»

вчера, 21:51

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо считает, что новичок команды Филиппе Коутиньо сможет быстро адаптироваться к испанскому футболу.

«Мне кажется, что в Испании играть легче, чем в Англии, что должно пойти Коутиньо на пользу, поскольку он уже привык к высокому темпу футбола, а это может только ускорить его адаптацию. В свое время это было видно на примере Суареса, когда он переходил в „Барсу“ из „Ливерпуля“.

Коутиньо, безусловно, сыграет свою вескую роль в ближайшем будущем. Все мы знаем, что Месси - великий мастер, у которого в запасе еще три или четыре года игры на самом высшем уровне. Поэтому Коутиньо будет иметь возможность адаптироваться и показать свою истинную ценность в тени Лео».

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Все комментарии
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
вчера в 22:46
Месси уже дано играет исключительно на команду....про какую тень вообще идет речь...если кто-то не может играть на уровне Месси или лучше, то причем тут аргентинец...один убежал из тени Месси, опять заговорили....
Robbaggio
Robbaggio
вчера в 22:45
Коутиньо ведь уже играл в Барселоне только за Эспаньол. Так что с адаптацией проблем быть не должно
Viduka
Viduka ответил BARCDJIN
вчера в 22:32
BARCDJIN:
Какая на..тень...Суарес че в тени играет...))Наоборот этот Месси старается каждого вытащить на новый уровень, даже Гомеша пытается реанимировать...
Речь и идет о том, что игра рядом с Месси поможет Коутиньо выйти на максимум.
А ливерпульский Суарес все-таки будет покруче каталонского. Полная свобода действий и статус главного игрока команды делали свое дело.
Futbol Club Barcelona
Futbol Club Barcelona
вчера в 22:31
Адаптация ему не потребуется, я больше чем уверен.
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 22:24
Да какая там тень от гнома?)
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 21:57
Какая на..тень...Суарес че в тени играет...))Наоборот этот Месси старается каждого вытащить на новый уровень, даже Гомеша пытается реанимировать...
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