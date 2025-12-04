«Манчестер Сити» — «Сандерленд». Прогноз на матч АПЛ (6.12.2025)

1764865083

вчера, 19:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.25. Поставить на «Сандерленд» можно по 11, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.5. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Манчестер Сити» несмотря на неудачные матчи в чемпионате сумел выйти на второе место с 28 баллами в активе. Команда на пять пунктов отстает от «Арсенала», но впереди еще больше половины сезона, поэтому подопечным Гвардиолы не нужно спешить, а достаточно набирать очки в подобных поединках. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились победами над «Фулхэмом» (5:4) и «Лидсом» (3:2).

«Сандерленд» проводит отличный сезон, но в последних поединках результаты заметно ухудшились. Тем не менее, «коты» удерживают шестое место с 23 баллами и не хотят опускаться сильно ниже. Команда забирала очки у грандов АПЛ и попробует это сделать в очередной раз на замечательном стадионе «Этихад». Два последних матча «Сандерленда» завершились ничьей с «Ливерпулем» (1:1) и победой над «Борнмутом» (3:2).

Информация для ставок

Три из пяти последних матчей «Сандерленда» завершились ничейным результатом

«Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних поединков на своем поле во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз