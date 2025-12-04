«Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (6.12.2025)

1764863724

вчера, 18:55

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют гостей, на которых можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. Выбрать победу «Астон Виллы» можно по 4.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75. На вариант «обе забьют» сделать ставку возможно за 1.93.

Форма команд

«Астон Вилла» продолжает серию побед во всех турнирах и вышла уже на третье место в турнирной таблице АПЛ . Команда располагается на третьем месте с 27 баллами и отстает от «Манчестер Сити» всего на один пункт. Команда принимает на своем поле «Арсенал» и в случае победы сможет сократить отставание от «канониров» до трех пунктов и прервать уверенный путь «Арсенала» без поражений. Два последних мачта «Астон Виллы» завершились победой над «Брайтоном» (4:3) и минимальным успехом с «Вулверхэмптоном» (1:0).

«Арсенал» сыграл пару ничейных матчей, но это все еще не мешает команде лидировать в АПЛ . Коллектив набрал 33 очка, что на пять очков больше, чем у «Манчестер Сити» и на шесть пунктов больше, чем у «Астон Виллы». Если гости смогут победить в Бирмингеме, то отцепят прямого конкурента на некоторое время и порадуют болельщиков. Два последних матча «Арсенал» завершились победой «Брентфорда» (2:0) и ничьей с «Челси» (1:1).

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Арсенал» проиграл лишь одну встречу на выезде из десяти последних

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным, но больше повезет «канонирам». Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.