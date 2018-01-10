Глушаков: «Будем радовать и отдавать все силы не на 100, а на 200 процентов»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, находящийся с командой на первом зимнем сборе в Дубае, поделился ожиданиями от второй части чемпионата России:

«Будем работать. Тренировочный процесс тяжёлый будет. Всё понимаем, все настраиваемся, готовимся к продолжению чемпионата и к Лиге Европы. Мы будем радовать, все силы отдавать не на 100, а на 200 процентов.

Очень хочется уже сыграть официальный матч, чтобы наши трибуны заполнились, и порадовать болельщиков».