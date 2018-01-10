18-летний грузинский игрок попал в сферу интересов «Тоттенхэма»

По данным источника, полузащитник «Гента» Георгий Чакветадзе попал в сферу интересов «Тоттенхэма».



Сообщается, что к 18-летнему футболисту проявляют интерес несколько топ-клубов Старого Света, однако «шпоры» являются главными претендентами на приобретение талантливого игрока. Георгий присоединился к бельгийскому клубу в прошлом году, перейдя из «Динамо Тбилиси». Ориентировочная трансферная стоимость Чакветадзе составляет 5.5 млн фунтов.



Ранее ходили слухи, что «Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Барселоны» Андре Гомешем.