Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыТоварищеские матчи. Сборные 2026

Тренер сборной Мали считает, что матч с Россией может быть конкурентным

сегодня, 12:55
РоссияМалиЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит рассказал об ожиданиях от товарищеского матча с командой России.

В этом матче встретятся две очень хорошие команды. Россия — фаворит, играет дома, статистика команды при Валерии Карпине впечатляет. Для нас это дебют в Европе. Будет холодно, времени на подготовку мало. Надеюсь, все сильнейшие игроки будут доступны, если не случится травм или других проблем. Тогда матч может получиться конкурентным. Надеюсь, что мы сможем создать России проблемы. С нетерпением жду этой игры. Надеюсь, мы приедем хорошим составом и болельщики получат удовольствие от нашего футбола.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
s78zfhhc4xgj
сегодня в 13:43
Пока тренер в сборной России Карпин, то Мали нечего бояться, ведь в Мали знают девиз Карпина: "Нигде, никогда, ничего!"
mbpvk3uvwm4s
сегодня в 13:37
Открыл инфу про Тома. Там написано, что он тренит Гамбию. А кто тогда тренит Мали ? Джерри ? ))
c6ur2r8yy9mq
сегодня в 13:24
Наши на расслабоне после Никарагуа, вполне можно обыграть.
Варвар7
сегодня в 12:57
Том, не надо строить иллюзий - наши парни вам покажут - "Где раки зимуют!"...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 