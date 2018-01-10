Нобоа может стать одноклубником Это'О

По данным источника, полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа может пополнить ряды «Антальяспора».



Сообщается, что турецкий клуб проявляет интерес к 32-летнему футболисту. Эквадорец в стане в петербургской команды столкнулся с серьезной конкуренцией за попадание в основной состав и проводит большинство матчей на скамейке запасных. Ожидается, что в ближайшие дни представители «Антальяспора» встретятся с агентом игрока.



Напомним, что летом прошлого года Кристиан Нобоа присоединился к «Зениту».