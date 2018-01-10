Канчельскис: «Смолов перейдет в „Зенит“, он побоится ехать в Англию»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов не уедет в Европу, потому что испугается. Также Канчельскис скептически отнесся к шансам сборной России на предстоящем мундиале.

«Я только порадуюсь, если Смолов отправится в Англию. Пусть борется, растет, выходит на другой уровень. Почему мы все кричим, что у нас в России – все супер-пупер? „Вест Хэм“ - интересная, играющая команда. Ему было бы полезно там оказаться. Почему бы не попробовать. Сейчас люди довольствуются тем, что у них есть. Как так?

Скорее всего, Федор перейдет в „Зенит“. Он побоится уехать в Англию. Там большая конкуренция, все надо доказывать заново. В „Зените“ все гораздо спокойнее. Будет играть вместе с Кокориным. Чего же они боятся не попасть на чемпионат мира и никуда не рвутся?

Послушайте, если ты сильный футболист, то должен быть в себе уверен. Если тебя приглашают в Англию, почему не поехать и не показать там себя? Не понимаю ничего. Беда, беда, беда! Никто из россиян не играет за границей. Прозрейте! А то все кричат, что все у нас хорошенькие, красивенькие… Кубок Конфедераций все показал. Мы там стали третьими в группе. И на чемпионате мира будем бороться за третье место в своем квартете…

Обойдет ли нас Египет? Подождите. Еще Саудовская Аравия нас может обойти».