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Канчельскис: «Смолов перейдет в „Зенит“, он побоится ехать в Англию»

сегодня, 16:30

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов не уедет в Европу, потому что испугается. Также Канчельскис скептически отнесся к шансам сборной России на предстоящем мундиале.

«Я только порадуюсь, если Смолов отправится в Англию. Пусть борется, растет, выходит на другой уровень. Почему мы все кричим, что у нас в России – все супер-пупер? „Вест Хэм“ - интересная, играющая команда. Ему было бы полезно там оказаться. Почему бы не попробовать. Сейчас люди довольствуются тем, что у них есть. Как так?

Скорее всего, Федор перейдет в „Зенит“. Он побоится уехать в Англию. Там большая конкуренция, все надо доказывать заново. В „Зените“ все гораздо спокойнее. Будет играть вместе с Кокориным. Чего же они боятся не попасть на чемпионат мира и никуда не рвутся?

Послушайте, если ты сильный футболист, то должен быть в себе уверен. Если тебя приглашают в Англию, почему не поехать и не показать там себя? Не понимаю ничего. Беда, беда, беда! Никто из россиян не играет за границей. Прозрейте! А то все кричат, что все у нас хорошенькие, красивенькие… Кубок Конфедераций все показал. Мы там стали третьими в группе. И на чемпионате мира будем бороться за третье место в своем квартете…

Обойдет ли нас Египет? Подождите. Еще Саудовская Аравия нас может обойти».

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 20:32
Дзюбу заменит в Зените!
Mяyчeло
Mяyчeло ответил Алексей Коротеев
сегодня в 20:29
Алексей Коротеев:
Смолов слишком ленив для АПЛ! А там пахать надо от и до ! В Зеню пойдёт и за баблом и за игровой практикой, на 99% !!!
Кто ему даст игровую практику? При Дриуссе и прочих Дзюб? Очередной оттяп игрока у потенциального конкурента, Зенит в этом году будет бороться с Краснодаром за 5 место.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 20:21
Смолов слишком ленив для АПЛ! А там пахать надо от и до ! В Зеню пойдёт и за баблом и за игровой практикой, на 99% !!!
starche
starche
сегодня в 20:16
Очень похоже на правду.
Mяyчeло
Mяyчeло ответил Jum13
сегодня в 20:12
Jum13:
А сколько вас на сайте?
кого вас?
blitz
blitz
сегодня в 20:07
    Jum13
    Jum13 ответил Mяyчeло
    сегодня в 20:01
    Mяyчeло:
    мне на месте одноклубников литейного было бы стыдно за него, понятно что в стане лазурных и кобылиц самолайкание с десяток профилей это норма, но самим то каково. манго с великолепным у лошадей, куприн, который вообще серый персонаж и больше похоже, создавался тем же манго, у одного литейного аккаунтов больше чем у всех голубых на сайте.
    А сколько вас на сайте?
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 19:52
    Смолов понимает, что АПЛ это большой шанс на скамейку. Ну а в Зените с Кокориным могут сильно шороху дать!
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Mяyчeло
    сегодня в 19:50
    Mяyчeло:
    мне на месте одноклубников литейного было бы стыдно за него, понятно что в стане лазурных и кобылиц самолайкание с десяток профилей это норма, но самим то каково. манго с великолепным у лошадей, куприн, который вообще серый персонаж и больше похоже, создавался тем же манго, у одного литейного аккаунтов больше чем у всех голубых на сайте.
    Doping87
    Doping87
    сегодня в 19:41
    Потолок Фёдора это середняк Бундеслиги, но и это был бы положительный опыт. В 28 лет ещё можно подумать о прогрессе. Для сборной это большой плюс!
    Mяyчeло
    Mяyчeло
    сегодня в 19:40
    мне на месте одноклубников литейного было бы стыдно за него, понятно что в стане лазурных и кобылиц самолайкание с десяток профилей это норма, но самим то каково. манго с великолепным у лошадей, куприн, который вообще серый персонаж и больше похоже, создавался тем же манго, у одного литейного аккаунтов больше чем у всех голубых на сайте.
    Верг
    Верг ответил Rheinfall
    сегодня в 19:34
    Rheinfall:
    а не клуб ли платит налог за игрока? он же работодатель?
    там футболист получает зарплату сразу за вычетом налогов -50%, в италии - 40% а в испанию лучше не соваться
    Сток Сити
    Сток Сити
    сегодня в 19:22
    АПЛ не для хлюпиков.
    lobsterdam
    lobsterdam ответил Jeck Denielse
    сегодня в 19:12
    Jeck Denielse:
    Скорей всего Канчельскис не хочет видеть Федю в Зените...... Если б была речь о другой команде ,Андрей не был бы столь категоричен....ибо усиление команды за которую он не болеет - не есть правильно для этого эксперта.....а Федя - это усиление.... Да и непонятны до конца песни Канчельскисов-Мостовых про упрёки нынешнего лимито-поколения......... Ещё не известно ломанулся бы Андрей в Европу 1991-м или нет.......будь здесь такая же зона комфорта как у нынешних наших игроков....... Всё же Канчельскис уезжал из чемпионата где и нормальных стадионов и газонов не было в успешный МЮ....а не в Вест Хэм...и на зарплату в разы больше имеющейся...и ему было 23 года... а не на 28-м году как Феде.....И ВЫБОР БЫЛ ОЧЕВИДЕН.. Всё же "боязнь" и "сделать верный выбор" - разные вещи.......... Неверно если б Смолова пригласил МЮ - ушёл бы пешком в тот же вечер......
    в 1991 г., да и даже 10 лет назад, МЮ и ВХЮ были в более равных позициях, чем сейчас.
    lobsterdam
    lobsterdam ответил Фата лист
    сегодня в 19:08
    Фата лист:
    Федя сам заявляет о желании поиграть в Европе, вряд ли он бы об этом говорил, если бы боялся туда ехать.
    желание-то у есть, но вот возможности существенно ограниченны. Феде светит , пожалуй, лишь ЧШ (ведь ему Англию подавай, не меньше), но там борьба уж очень для него жестока.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 19:06
    Скорей всего Канчельскис не хочет видеть Федю в Зените......
    Если б была речь о другой команде ,Андрей не был бы столь категоричен....ибо усиление команды за которую он не болеет - не есть правильно для этого эксперта.....а Федя - это усиление....

    Да и непонятны до конца песни Канчельскисов-Мостовых про упрёки нынешнего лимито-поколения.........
    Ещё не известно ломанулся бы Андрей в Европу 1991-м или нет.......будь здесь такая же зона комфорта как у нынешних наших игроков.......

    Всё же Канчельскис уезжал из чемпионата где и нормальных стадионов и газонов не было в успешный МЮ....а не в Вест Хэм...и на зарплату в разы больше имеющейся...и ему было 23 года... а не на 28-м году как Феде.....И ВЫБОР БЫЛ ОЧЕВИДЕН..

    Всё же "боязнь" и "сделать верный выбор" - разные вещи..........
    Неверно если б Смолова пригласил МЮ - ушёл бы пешком в тот же вечер......
    lobsterdam
    lobsterdam ответил Rheinfall
    сегодня в 19:06
    Rheinfall:
    а не клуб ли платит налог за игрока? он же работодатель?
    налог на доход платит сам каждый, причем здесь работодатель?
    Sanches65
    Sanches65 ответил FROLL 001
    сегодня в 19:05
    FROLL 001:
    Ну не в Спартак же Феде переходить? Там на него большинство черненьких будет косо смотреть!
    Это лучше чем голубенькие.
    yudin_duda
    yudin_duda ответил Rheinfall
    сегодня в 18:58
    В Чемпионшипе впахивают еще больше, учи мат.часть
    Meruzhan Hakobyan
    Meruzhan Hakobyan
    сегодня в 18:58
    В Европе из футболистов России может играть только Дзагоев!
    Rheinfall
    Rheinfall ответил Верг
    сегодня в 18:53
    Верг:
    какая англия с налогами 50 процентов, федя учи математику, вон андрюшка не знал про налоги, а ну и неодин русс футболист не выдержит тамошних нагрузок на тренировках
    а не клуб ли платит налог за игрока? он же работодатель?
    Верг
    Верг
    сегодня в 18:40
    какая англия с налогами 50 процентов, федя учи математику, вон андрюшка не знал про налоги, а ну и неодин русс футболист не выдержит тамошних нагрузок на тренировках
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 18:38
    Согласен с Андреем, наши звезды привыкли пешком ходить и теже бабки получать
    Фата лист
    Фата лист
    сегодня в 18:36
    Федя сам заявляет о желании поиграть в Европе, вряд ли он бы об этом говорил, если бы боялся туда ехать.
    leopit
    leopit
    сегодня в 18:31
    Хорошенькие,красивенькие все в Спартаке,в других командах всё по-мущинистее!
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 18:26
    А как же Федина мечта Милан, за который он с детства, или в своё время в Боруссию хотел, только не срослось что-то? Неужели зассыт?
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:20
    пророчество запомним, с реальностью сравним
    Foxes
    Foxes
    сегодня в 18:11
    Я говорил что Смолов трус и в Англию он не поедет.
    Rheinfall
    Rheinfall
    сегодня в 18:10
    прав Канчельскис. в АПЛ пахать надо от игры к игре , наши лодыри и лентяи не потянут даже Чемпионшип. нафига им ехать туда где въ.....вать надо а платить возможно будут так же или ниже?)
    nikolah
    nikolah ответил vinjard
    сегодня в 18:05
    vinjard:
    Знаешь, они рано, или поздно все равно заканчивают. Ну поедет он в Вест-Хэм, а через год ,или пол года вернется в какой-нибудь середняк российский и уже никакой будет.Все помнят Аршавина как он феерил в англии, самый лучший игрок российский на тот момент, а потом патух. А там пахать надо, а шава не хотел. Этот хуже чем аршавин.
    там дело не только в этом было,венгер физручелла,даже когда он был не в форме,если его ставили на его позицию то он хорошо обострял,но до венгера это не дошло в итоге)) и он продолжал экспериментировать
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