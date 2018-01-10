Томмази заявил, что руководить сборной Италии в ближайших матчах будет Ди Бьяджо

Кандидат в президенты Федерации футбола Италии Дамиано Томмази считает, что главный тренер молодежной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо будет руководить главной командой страны в предстоящих товарищеских матчах против сборных Аргентины (23 марта) и Англии (27 марта):

«Одна из наших первостепенных задач после выборов главы Федерации футбола Италии - подготовиться к товарищеским матчам со сборными Англии и Аргентины.

Думаю, Ди Бьяджо уже ведет работу в этом направлении».

Напомним, что в ноябре Джампьеро Вентура был уволен с поста главного тренера сборной Италии из-за провала национальной команды в отборочной кампании чемпионата мира. С тех пор «Скуадра Адзурра» находится без тренера.