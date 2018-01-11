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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис Фонбет 1.35 4.6 9
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Ари: «Матч со „Спартаком“ – как финал. Важнейший! Для меня особенно»

сегодня, 00:27
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак04.03.2018 в 16:30 Не начался

Нападающий «Локомотива» Ари надеется в этом сезоне стать чемпионом России, но не испытывает шапкозакидательских настроений: 

«Я в России уже почти восемь лет. И никогда пока не был чемпионом. Кубок в прошлом году стал моим первым трофеем. Поэтому я, конечно, мечтаю выиграть „золото“. Но говорить об этом рано. В начале сезона все твердили, что „Зенит“ не догнать, а ближе к зиме вон как вышло. Так что не стоит сейчас болтать. Надо работать. Матчей впереди полно.

Встреча со „Спартаком“? О да! Этот матч – как финал. Важнейший! А для меня особенно. В последнем матче со „Спартаком“ не играл, но теперь буду готов. Важно, что мы играем дома».

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист ответил Leha-ha50
сегодня в 08:32
В каждом году больше всех достоин тот, кто набрал больше очков по итогам чемпионата:)
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 08:27
Шпалыч ещё после стакана беленькой ЛЕ обещал выиграть.
Ари перед интервью, видать, два заглотил, раз надеется у Спартака выиграть.))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
сегодня в 08:02
parallels:
тот случай, когда я за спартак)
Вам вроде с ними еще играть, заметь, он про зеню не сказал)
parallels
parallels
сегодня в 07:09
тот случай, когда я за спартак)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Фата лист
сегодня в 06:40
Фата лист:
Локо выиграет
Хотелось бы !!! В этом сезоне Локо больше всех достоин быть чемпионом!!!
112910415
112910415
сегодня в 05:40
победа Спартака весьма вероятна, но отрыв всё же останется большим
Фата лист
Фата лист ответил Leha-ha50
сегодня в 05:15
Локо выиграет
Ed_Magic
Ed_Magic
сегодня в 04:44
порвём свинину 3:0...)))) ЛОКО - ЧЕМПИОН !!!!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 01:49
"Локо", "Спартак", "ЦСКА", "Краснодар". "Уфа" уже не догонит скорей всего питерскую "выдумку".
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:35
Обыкновенный матч - не он будет решающим.
игорь алексеев
игорь алексеев
сегодня в 01:08
Ничья будет в пользу бакланов, однозначно, поэтому нельзя этого допустить. Хорошо хоть что на итоговое в чемпионате пятое место цээсковцев , этот матч никак не повлияет))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 00:38
Ари в последнее время не везёт настолько, что даже лифт идёт в депо.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:32
Удачи,брат,в ЛЕ
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:31
Локо достаточно будет - не проиграть!!! И похоже, все будет решено!!!
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