Ари: «Матч со „Спартаком“ – как финал. Важнейший! Для меня особенно»

Нападающий «Локомотива» Ари надеется в этом сезоне стать чемпионом России, но не испытывает шапкозакидательских настроений:

«Я в России уже почти восемь лет. И никогда пока не был чемпионом. Кубок в прошлом году стал моим первым трофеем. Поэтому я, конечно, мечтаю выиграть „золото“. Но говорить об этом рано. В начале сезона все твердили, что „Зенит“ не догнать, а ближе к зиме вон как вышло. Так что не стоит сейчас болтать. Надо работать. Матчей впереди полно.

Встреча со „Спартаком“? О да! Этот матч – как финал. Важнейший! А для меня особенно. В последнем матче со „Спартаком“ не играл, но теперь буду готов. Важно, что мы играем дома».