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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
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Тиаго Силва: «Эмери предоставит Кавани и Пасторе возможность вернуться в состав»

сегодня, 07:16

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва после победы над «Амьеном» (2:0) в четвертьфинале Кубка французской лиги прокомментировал отсутствие на поле нападающего Эдинсона Кавани и полузащитника Хавьера Пасторе. Напомним, главный тренер ПСЖ Унаи Эмери ранее заявил, что оба игрока могут понести наказание за то, что футболисты вовремя не вернулись в расположение клуба после новогодних праздников. 

«Они вернутся. Тренер и клуб предоставят им такую возможность. Сейчас очень важный момент для ПСЖ, мы должны держаться вместе, несмотря на то, что они не очень красиво поступили по отношению к команде и клубу. Важно, чтобы они вернулись как можно скорее. Но мы должны думать, прежде чем делать подобные вещи.

Есть разница между Пасторе и Кавани. Что касается Хавьера, я думаю, он просто сказал руководству клуба, что хочет уйти, и в итоге они не смогли прийти к соглашению. С Кавани дела обстоят немного иначе. Но для клуба важно, чтобы он как можно скорее вернулся в состав».

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рус фан
рус фан
сегодня в 07:58
Накануне матчей с Реалом в ПСЖ не все спокойно.
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