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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
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Президент «Сантоса»: «Сейчас у нас нет намерения расставаться с Вериссимо»

сегодня, 11:21

Президент «Сантоса» Жозе Карлос Перес утверждает, что в планы клуба не входит продажа защитника Лукаса Вериссимо, на которого претендует «Спартак». Разумеется, бразильский клуб таким образом набивает игроку цену.

«Сейчас у нас нет намерения расставаться с Лукасом Вериссимо. Он входит в планы нашего тренера. Вериссимо – большой талант, и мы будем вкладывать средства в его развитие, потому что знаем, что ему суждено играть за сборную Бразилии. Это может занять некоторое время, но это произойдет. Он очень молод, очень талантлив, и „Сантос“ не хочет терять столь талантливого футболиста. Представьте себе, что мы потеряем, если продадим игрока, ведь нам непросто подписать новичков».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 19:50
Что характерно, обнаглели........Кстати за Луаном очереди так и нет......
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
сегодня в 15:37
Сложно заманить в Россию, а уж в Спартак троекратно сложнее после Ливерпуля!
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 15:32
Кто отказал Спартаку:
Защитники: Гарай ("Валенсия"), Саломонссон ("Гетеборг"), Асамоа ("Ювентус"), Стринич ("Наполи"), Хеведес ("Шальке), Феррари ("Кротоне"), Бауэр ("Вердер"), Эрто ("Удинезе"), Перейра ("Эстудиантес"), Набиуллин ("Рубин"), Караваев ("Спарта"), Беляев ("Арсенал"), Монтойя ("Валенсия"), Беришич ("Осиек"), Нойштедтер ("Фенербахче"), Менье ("ПСЖ"), Катич ("Славен"), Демири ("Вардар"), Реджини ("Сампдория"), Энгельс ("Брюгге"), Жуан Жезус ("Рома"), Гомес ("Милан"), Ругани ("Ювентус"), Дзаппакоста ("Торино"), Бадштубер ("Шальке"), Коатес ("Спортинг"), Рафаэл Толой ("Аталанта")Лукас Вериссимо(«Сантос) Дуйе Чалета-Цара (Зальцбург)
Полузащитники: Бадель ("Фиорентина"), Оздоев ("Рубин"), Подберезкин ("Краснодар"), Ринкон ("Ювентус"), Черышев ("Вильярреал"), Фокет ("Гент"), Брозович ("Интер"), Дуглас Луис ("Васку да Гама"), Эвертон Фелипе ("Спорт Ресифе"), Стураро ("Ювентус"), Искиэрдо ("Брюгге"), Беренгуэр ("Осасуна"), Ал.Миранчук ("Локомотив"), Могилевец ("Ростов"), Канга ("Црвена Звезда"), Рубен Рочина ("Рубин"), Бруну Сесар ("Спортинг"), Де Пауль ("Удинезе"), Иличич ("Аталанта")
Нападающие: Смолов ("Краснодар"), Тельо ("Фиорентина"), Канунников ("Рубин"), Луан ("Гремиу"), Эль-Гази ("Тулуза"), Ньянг ("Милан"), Лестьенн ("Рубин"), Корне ("Лион"), Йоветич ("Интер"), Бони ("Суонси"), Крузе ("Вердер"), Бельфодиль ("Стандарт"), Балотелли ("Ницца"), Муканджо ("Лорьян"), Джурджевич ("Паризан"), Муса ("Лестер"), Дриусси ("Ривер Плейт"), Итурбе ("Торино"), Эль-Шаарави ("Рома"), Сапата ("Наполи")
Dead Morozzzz
Dead Morozzzz
сегодня в 15:19
Еще один кинул тарасню!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:57
НАДО ТВУМАСЮ БРАТЬ ОН ПОХОЖ НА СПАРТАКОВЦА !
cska.78
cska.78
сегодня в 13:31
Семинольные должны в 7 раз больше переплачивать, за будущие позоры перед игроком!
blitz
blitz
сегодня в 13:30
Уже и Вериссимо не хочет играть за тарасню.
1asss
1asss
сегодня в 13:00
никто не хочет в свинарнике играть
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Дед Мазая
сегодня в 12:43
Дед Мазая:
В составе испанских конкистадоров было много евреев? )
Испанские конкистадоры с евреями здесь каким боком, подскажите, пожалуйста ?
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 12:32
Купите еще одного Рошу и успокойтесь .
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:24
Послать их и забыть.
mat73
mat73
сегодня в 12:12
Закалибали уже своей мыльной оперой!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:03
Ну и на здоровье Всего бразильского футбола. Спартаку в концовке чемпионата нужен хороший опытный Ц. Защитник.
DVOK68
DVOK68
сегодня в 12:00
Восточный базар меркнет по сравнению с футбольным торгом
Ну,это нормально
)
Дед Мазая
Дед Мазая
сегодня в 11:48
В составе испанских конкистадоров было много евреев? )
Гуливер
Гуливер
сегодня в 11:36
никто не хочет в клуб зе луишей
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 11:31
Конечно представляем..кто-то пальцы теряет и новичков с детского сада берёт. Так что у вас получше дела обстоят).
denmig
denmig
сегодня в 11:30
так могут потом и мрд набить ! - ценонабиватели блин!
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 11:27
Подоить федуна - святое дело)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:26
ВЕРИСИМО НЕ ЖЕЛАЕТ ХОДИТЬ В БАНЮ С ГЛУШАКОВЫМ
memphis
memphis
сегодня в 11:24
Ибо нефиг!
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