Президент «Сантоса»: «Сейчас у нас нет намерения расставаться с Вериссимо»

Президент «Сантоса» Жозе Карлос Перес утверждает, что в планы клуба не входит продажа защитника Лукаса Вериссимо, на которого претендует «Спартак». Разумеется, бразильский клуб таким образом набивает игроку цену.

«Сейчас у нас нет намерения расставаться с Лукасом Вериссимо. Он входит в планы нашего тренера. Вериссимо – большой талант, и мы будем вкладывать средства в его развитие, потому что знаем, что ему суждено играть за сборную Бразилии. Это может занять некоторое время, но это произойдет. Он очень молод, очень талантлив, и „Сантос“ не хочет терять столь талантливого футболиста. Представьте себе, что мы потеряем, если продадим игрока, ведь нам непросто подписать новичков».