Антон Миранчук рассказал о своем отпуске в межсезонье

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о том, как провел отпуск в зимнее межсезонье.

«Рад был видеть всех друзей и партнеров по команде, все загоревшие, по лицам видно, что готовы ко второй части сезона. Медобследование прошло как обычно, хотя на дорожке было легче бежать: наверное, действительно отдохнули и восстановились. На дорожке продержался 16 минут, но мог и больше.

Я впервые летал в отпуск в Дубай, играл там в волейбол, весело проводил время. Там было много футболистов, познакомились со всеми, Зинедин Зидан туда приехал, другие известные люди были. Мы к ним не подходили, потому что все в отпусках, отдыхают. Ездил туда с нашими ребятами, плюс Жора Джикия подъехал потом, было классно, с ним не без шуток».



Напомним, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин провел отпуск, катаясь на лыжах.