«Интер» и «Атлетико» готовят обмен игроками

«Атлетико» и «Интер» рассматривают возможность обмена полузащитниками.

В Мадрид может отправиться португалец Жоау Мариу, а в Милан в таком случае последует аргентинец Николас Гайтан. Вероятно, «рохибланкос» при этом доплатят «нерадзурри» некоторую сумму.

Оба игрока недовольны своим текущим положением в клубах, потому стороны уже начали переговоры.