Коклен сменил «Арсенал» на «Валенсию». Отступные составят 80 млн евро

Как и сообщил наставник «Арсенала» Арсен Венгер, полузащитник «канониров» Франсис Коклен стал игроком «Валенсии». С 26-летним французом заключено соглашение до лета 2022 года. В контракте прописана сумма отступных в размере 80 млн евро.

По неофициальной информации, стоимость трансфера составила 13,5 млн евро.

В нынешнем сезоне Коклен нечасто появлялся на поле в составе лондонской команды и результативными действиями не отметился.