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Коклен сменил «Арсенал» на «Валенсию». Отступные составят 80 млн евро

сегодня, 18:30

Как и сообщил наставник «Арсенала» Арсен Венгер, полузащитник «канониров» Франсис Коклен стал игроком «Валенсии». С 26-летним французом заключено соглашение до лета 2022 года. В контракте прописана сумма отступных в размере 80 млн евро.

По неофициальной информации, стоимость трансфера составила 13,5 млн евро.

В нынешнем сезоне Коклен нечасто появлялся на поле в составе лондонской команды и результативными действиями не отметился.

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Все комментарии
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 20:30
Тото у Арсенала с опорниками все в порядке, что сливают более-менее толкового Коклена
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 20:28
Показалось 80 лимонов Арсеналу отвалят. Сердце прихватило...
Сине-жёлтый крестоносец
Сине-жёлтый крестоносец
сегодня в 20:27
Очень рад за него, он ещё в следующем сезоне с летучими мышами в ЛЧ попылит....!
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Legendary Liverpool
сегодня в 20:08
Legendary Liverpool:
Уилшир вчера травмировался.
Причем походу опять на пол сезона гыгы)
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч ответил Legendary Liverpool
сегодня в 19:54
Legendary Liverpool:
Уилшир вчера травмировался.
Только хотел добавить: Но что они будут делать если Уилшир опять сломается?
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool ответил Квадратный Мяч
сегодня в 19:51
Квадратный Мяч:
Уилшир неплохо вернулся и Коклена сразу слили. По нынешнему рынку деньги небольшие.
Уилшир вчера травмировался.
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 19:36
хорошего опорника продали по цене 40летнего бревна!
Sadjon
Sadjon
сегодня в 19:35
Удачи ему в новом клубе..
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 19:22
Самый плохой футболист по мнению Фергюсона
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 19:20
Уилшир неплохо вернулся и Коклена сразу слили. По нынешнему рынку деньги небольшие.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 19:17
Мыши Молодцы!
mphuZ
mphuZ
сегодня в 19:09
Трансферная политика у Арсенала просто наивысший класс!
Artuom
Artuom
сегодня в 19:08
Жаль. Хороший игрок. Маленький он конечно для опорника, и порой ему физики не хватало... Но боец и работоспособный.
Брулин
Брулин
сегодня в 18:45
Готовьте огнетушители, Коклен пришел выжигать.
Успехов парню! Хочется верить, что у него все выйдет.
Strikers188
Strikers188
сегодня в 18:34
Сыграет в ЛЧ в следующем сезоне, в отличии от Арсенала.
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 18:33
12 лямов за такого толкового опорника? Арсен как всегда. )))

Коклену удачи на новом месте!
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