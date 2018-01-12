Ван Дейк: «75 млн фунтов за меня — это комплимент»

Вирджил ван Дейк перешел в «Ливерпуль» за рекордные 75 млн фунтов, став самым дорогим защитником в истории футбола. На футболиста, впрочем, трансферная стоимость ничуть не давит:

«Я не переживаю из-за этого. Считаю эту цену большим комплиментом за тяжелую работу, которую я успел проделать. „Ливерпуль“ решил заплатить такую сумму, и я бы ничего не смог изменить.

Масштабы клуба, болельщики, игроки и тренерский персонал... Да все здесь вызывает восторг! На каждой домашней игре царит невообразимая атмосфера. Я рад возможности играть за „Ливерпуль“».