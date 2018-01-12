Отец Йерри Мины: «Сына назвали в честь мышонка из „Том и Джерри“»

Хосе Мина, отец новичка «Барселоны» Йерри Мины, рассказал, откуда у его сына такое редкое имя.

«Игра за „Барселону“ - это максимум ожиданий футболиста, это привилегия не только для моего сына, но и для всей нашей семьи.

Даже подумать не мог, что сын когда-нибудь будет играть вместе с Месси, Суаресом и Коутиньо. Уверен, он сможет очень быстро адаптироваться к новой команде.

Что касается его имени, то имя Йерри придумала моя жена, которой очень нравились мультфильмы из серии „Том и Джерри“. Она только изменила первую букву».