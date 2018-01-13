Главный тренер «Эспаньола» возглавит «Сток Сити»

Наставник «Эспаньола» Кике Санчес Флорес близок к тому, чтобы возглавить «Сток Сити». Как утверждает источник, английский клуб готов заплатить отступные за 52-летнего специалиста в размере 4 млн евро. Ожидается, что в ближайшее время тренер вылетит в Англию для подписания контракта с «гончарами», занимающими 18-е место в АПЛ после 22 туров.

Клуб также рассматривал кандидатуру Мартина О'Нила, который вскоре должен продлить контракт со сборной Ирландии.

Напомним, 9 января состав «Сток Сити» пополнил защитник Мориц Бауэр, перешедший в английский клуб из «Рубина».