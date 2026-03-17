Неймар: «Огорчён тем, что меня не вызвали в сборную»

сегодня, 09:38

34-летний форвард «Сантоса» Неймар признался, что разочарован своим отсутствием в заявке команды на ближайшие матчи.

Я расстроен и огорчён тем, что меня не вызвали в сборную. Но я по-прежнему сосредоточен на каждом дне, каждой тренировке и каждом матче.

Мы достигнем своей цели. Остался ещё один последний вызов в сборную, и эта мечта по-прежнему жива.

Главной целью Неймара остается попадание в заявку на ЧМ-2026. Ранее сообщалось, что после мундиаля футболист может завершить карьеру.

wac6qp4rtqx2
wac6qp4rtqx2 ответ sergsudak (раскрыть)
сегодня в 12:46, ред.
Рафинья - не плеймейкер, не десятка и не девятка. Он чистый вингер, который далёк от своей прошлогодней формы.
Пакета - не тот калибр.
sergsudak
sergsudak ответ zr3hw3m7kvqk (раскрыть)
сегодня в 12:44
Пакета, Рафинья
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 12:13
У него просто нет спонсора как у Сантоса и Энрике, когда Газпром продавливает вызовы в сборную далеко не самого сильного защитника даже в РПЛ. Мойзес посильнее будет, да и лавочник Луис Энрике. Таких в Европе минимум 20-25 играет. Газпром давно захватил рынок Бразилии и все оплатил. Так что Неймар зря тоскует. В такой сборной ему делать нечего
Alex_67
сегодня в 11:09
Ничего страшного, переживёшь...
3me37egn5fqv
3me37egn5fqv ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 11:05, ред.
Эстеван и Эндрик это всё хорошо. Но Кто из полузащиты их мячиками будет снабжать ?
За Реалом следите ? Толку от Мбаппе и Вини ноль, если они сами мяч из центра поля тащат. Что и происходит, потому что ни Тчуамени , ни Камавинга не справляются.

Неймар играл первую скрипку в Катаре. Через него вся острота и рождалась.
mmcx427tyymx
mmcx427tyymx
сегодня в 11:00
Не вызвали значит не заслужил
Drosmo
Drosmo
сегодня в 10:32, ред.
Неймар за последние три года своей карьеры сыграл от силы пару десятков матчей, а теперь удивляется, что его не берут в сборную. Да и образ жизни бразильца, его халатное, безответственное отношение к профессиональной деятельности, его разгульная жизнь, постоянные попадания в какие-то скандалы, его регулярные травмы и т.д. создают очень чёткую и ясную картину для Анчелотти насколько "полезен" такой игрок для его команды.

А с появлением у сборной Бразилии таких молодых и перспективных дарований как Эстеван Виллиан и Эндрик, необходимость в довольно старом по футбольным меркам, нестабильном и травматичном Неймаре, сводится практически к нулю.
zr3hw3m7kvqk
zr3hw3m7kvqk
сегодня в 10:31
Анчелотти с огнём играет. Ней - универсал, который и атакующего пз играть может, девятку, десятку и вингера. Плюс плеймейкер. Кто например у Бразилии сейчас крутой плеймейкер среди хавов, равный по силе Неймару ? Таких не знаю.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:22
Да ладно, меня вот тоже не вызывают, подумаешь
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:15
Неймар сам виноват, нужно было поддерживать спортивную форму на должном уровне. Время ещё есть, для того, чтобы набрать её.
112910415
112910415
сегодня в 09:44
некогда огорчаться, работать надо !
