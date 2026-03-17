Неймар: «Огорчён тем, что меня не вызвали в сборную»

34-летний форвард «Сантоса» Неймар признался, что разочарован своим отсутствием в заявке команды на ближайшие матчи.
Я расстроен и огорчён тем, что меня не вызвали в сборную. Но я по-прежнему сосредоточен на каждом дне, каждой тренировке и каждом матче.
Мы достигнем своей цели. Остался ещё один последний вызов в сборную, и эта мечта по-прежнему жива.
Главной целью Неймара остается попадание в заявку на ЧМ-2026. Ранее сообщалось, что после мундиаля футболист может завершить карьеру.
А с появлением у сборной Бразилии таких молодых и перспективных дарований как Эстеван Виллиан и Эндрик, необходимость в довольно старом по футбольным меркам, нестабильном и травматичном Неймаре, сводится практически к нулю.
За Реалом следите ? Толку от Мбаппе и Вини ноль, если они сами мяч из центра поля тащат. Что и происходит, потому что ни Тчуамени , ни Камавинга не справляются.
Неймар играл первую скрипку в Катаре. Через него вся острота и рождалась.
