«Динамо» будет искать новые клубы Сапете, Зотову и Вандерсону

Все пять футболистов «Динамо», не поехавшие на первый сбор и оставшиеся в Москве, в скором времени могут покинуть клуб.

У Александра Сапеты, Александра Зотова и Вандерсона действуют долгосрочные контракты с клубом, но тренерский штаб не рассчитывает на этих футболистов. Клуб будет искать им новые команды.

У Хали Тиама аренда до конца сезона с опцией выкупа за фиксированную сумму, но «Динамо» не будет её активировать, а хочет расстаться с игроком досрочно.

Что касается Павла Погребняка, то ему грозит серьезный штраф или расторжение контракта после поездки в Турин.