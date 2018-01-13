«Динамо» будет искать новые клубы Сапете, Зотову и Вандерсону

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
    Проработает в клубе еще 2-3 года
    26%
    715
    Покинет команду летом
    49%
    1360
    Будет уволен по ходу второй части сезона
    17%
    467
    Уйдет в отставку еще до старта весенней части РФПЛ
    5%
    147
    Затрудняюсь ответить
    4%
    106
    Всего голосов: 2795
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Португалия. Примейра
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.3 5.4 9.5
20:30 Идет первый тайм, 35’ Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 1.28 6 12.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:30 Идет первый тайм, 34’ Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 0:0 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 Фонбет 2.15 3.45 3.3
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 0:1 Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 1.23 6.5 10.5
20:30 35’ Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М Фонбет 4.2 3.2 1.93
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.5 3.6 2
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РеннРенн 0:3 Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 3.95 3.4 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 3.1 3.2 2.35
  • Главные новости
  • Все новости
20:12
«Реал» предложит «Ливерпулю» свою звезду в обмен на Салаха31
20:04
«Вильярреал» нанёс поражение «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу»198
19:51
«Челси» в большинстве не сумел переиграть «Лестер»37
19:45
«Тоттенхэм» - «Эвертон»: стартовые составы0
19:00
Глава FARE: «Самый большой клуб России терпит и поощряет расистские высказывания»123
21:04
Ганчаренко: «Жамалетдинова, похоже, повреждение надолго выбило из колеи»0
20:55
Конте: «Отсутствие голов - проблема не Мораты, а всей команды»2
20:53
«Марсель» разгромил «Ренн»0
20:44
Президент «Галатасарая» грезит о трансфере Ибрагимовича0
20:30
«Челси» впервые в своей истории закончил безголевой ничьей три матча подряд1
20:22
Ганчаренко рассказал о сильных сторонах Бистровича7
20:04
«Лейпциг» - «Шальке»: стартовые составы1
19:34
«Ювентусу» понадобился защитник «Атлетико» 1
18:48
Трахтенберг: «„Спартак“ приносит извинения. Джикия просто неудачно пошутил»19
18:41
Кэйхилл получил травму в матче с «Лестером»0
18:33
Сане признался, что отказал «Ливерпулю» и Клоппу2
18:21
Мина: «Ко мне подошёл Суарес - у меня мурашки по коже пошли»20
18:09
Панченко может приступить к работе без ограничений на 2-м сборе «Динамо»7
17:59
«Спартак» удалил скандальный «твит» Джикии120
17:57
Пардью: «Ничего конкретного по трансферу Эванса не произошло»0
17:50
Дортмундская «Боруссия» усилится защитником сборной Швейцарии1
17:49
Дзофф: «Я думаю, что Перин готов для переезда в большой клуб»0
17:47
Ходжсон - о трансферах: «Пока все сложно»1
17:41
Сане летом готов завершить карьеру, если станет чемпионом мира и выиграет трофеи с «Сити»4
17:35
Венгер: «Я не беспокоюсь из-за голевой засухи Ляказетта»3

«Динамо» будет искать новые клубы Сапете, Зотову и Вандерсону

сегодня, 10:04

Все пять футболистов «Динамо», не поехавшие на первый сбор и оставшиеся в Москве, в скором времени могут покинуть клуб.

У Александра Сапеты, Александра Зотова и Вандерсона действуют долгосрочные контракты с клубом, но тренерский штаб не рассчитывает на этих футболистов. Клуб будет искать им новые команды.

У Хали Тиама аренда до конца сезона с опцией выкупа за фиксированную сумму, но «Динамо» не будет её активировать, а хочет расстаться с игроком досрочно.

Что касается Павла Погребняка, то ему грозит серьезный штраф или расторжение контракта после поездки в Турин.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Погребняк может стать одноклубником Аршавина
Сегодня, 15:47 40
Арустамян: «ЦСКА может провернуть один громкий трансфер»
Сегодня, 11:54 66
Каррера подтвердил интерес «Спартака» к Вериссимо
Сегодня, 11:48 12
Агент: «Фернандеш хочет играть в „Локомотиве“»
Сегодня, 08:20 7
Каррера прокомментировал возможную продажу Зе Луиша и Промеса
Вчера, 21:56 91
«Крылья Советов» не планируют приглашать Анюкова
Вчера, 18:32 12
Обсудить
Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 17:49
Это всё мечты. Кто же их подберёт? Ду...ков нет)))
Strannik_S
Strannik_S
сегодня в 15:15
Вандерсон только к концу года вес сбросил, а Сапету и Затова по-человечески жаль. Помогли клубу в трудную минуту, пошли вместе с ними в ФНЛ, но сейчас объективно слабее своих одноклубников.
112910415
112910415
сегодня в 14:51
Сапета, по-моему, вполне хорош
Есть медали
Есть медали ответил Брулин
сегодня в 13:22
Брулин:
И как это они собрались расстаться с Погребняком? Без компенсации только застрелить)
писали, что за нарушение режима ))
Есть медали
Есть медали
сегодня в 13:21
Тиам неплохо начал. С тем же Краснодаром вышел неплохо. Потом что-то совсем затух. Зотова и Сапету жалко . Странно что Зотов в опал попал
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 12:24
Динамо подписал мертвого уже как лет 5 Погребняка, и наглого лет как 20.А сейчас заныли что он плох и так и плох и этак.Вся футбольная страна поражалась безмозглой покупке этого мертвяка и его не малой зарплате в клубе, который нищий по факту, живущий в долг на проценты.И что разнылись? Тащите дальше этот грузовик без мотора , ведь имеете не слабо как менеджеры-- которые абсолютно корупционны.Ведь дохлятина просто так не покупается!
Брулин
Брулин
сегодня в 10:59
И как это они собрались расстаться с Погребняком? Без компенсации только застрелить)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:45
Можно ЦСКА предложить, у коней проблемы с составом.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100