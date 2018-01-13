Кучук: «На Украине всегда почетно работать»

Бывший наставник «Ростова» Леонид Кучук поразмышлял о своем дальнейшем месте работы. На данный момент белорусский специалист без клуба.

«На Украине всегда почетно работать. Тренерская судьба бывает разной. Это может быть работа на Украине, в Молдове, Беларуси, Польше... Всегда появляются какие-то интересные варианты. Есть предложения поработать с некоторыми сборными, всегда интересуются какие-то клубы.

Но я уже не такой молодой тренер, чтобы откликаться на любой вариант. Потому что в любом варианте нужно понимать, чего ты можешь достигнуть с этой командой как тренер и что ты можешь дать этой команде как тренер», — сказал Кучук в эфире украинского канала «Футбол».

Кучук покинул «Ростов» в начале декабря.