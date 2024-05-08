«Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций

«Брюгге» и «Фиорентина» сыграли вничью в ответном полуфинальном матче Лиги конференций (1:1, в первой игре счет 2:3).
Ханс Ванакен вывел бельгийскую команду вперед на 20-й минуте, а Лукас Бельтран на 85-й реализовал пенальти и сравнял счет.
У «Брюгге» на 90+4-й красную карточку получил Деннис Одои.
В финале «фиалки» сразятся с победителем противостояния «Олимпиакоса» и «Астон Виллы».
рад за Винченцо Итальяно.. второй подряд финал.
надо выиграть.
скорей всего финал с греками.
рад за Винченцо Итальяно.. второй подряд финал.
надо выиграть.
скорей всего финал с греками.