«Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций

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вчера, 21:42

«Брюгге» и «Фиорентина» сыграли вничью в ответном полуфинальном матче Лиги конференций (1:1, в первой игре счет 2:3).

Ханс Ванакен вывел бельгийскую команду вперед на 20-й минуте, а Лукас Бельтран на 85-й реализовал пенальти и сравнял счет.

У «Брюгге» на 90+4-й красную карточку получил Деннис Одои.

В финале «фиалки» сразятся с победителем противостояния «Олимпиакоса» и «Астон Виллы».