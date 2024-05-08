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«Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций

вчера, 21:42
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге1 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Брюгге» и «Фиорентина» сыграли вничью в ответном полуфинальном матче Лиги конференций (1:1, в первой игре счет 2:3).

Ханс Ванакен вывел бельгийскую команду вперед на 20-й минуте, а Лукас Бельтран на 85-й реализовал пенальти и сравнял счет.

У «Брюгге» на 90+4-й красную карточку получил Деннис Одои.

В финале «фиалки» сразятся с победителем противостояния «Олимпиакоса» и «Астон Виллы».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:39
Брюгге просто не повезло
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:40
Фиалок спас пенальти, повезло, в доп время могли и проиграть!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:06
Фиорентину с победой и выходом в финал !
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:49
Если честно, то от Брюгге ожидал большего. Болельщиков Фиорентины с Победой и выходом в финал.
Рой Макай
Рой Макай ответ Attacante_88 (раскрыть)
вчера в 22:28
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 22:23
    судя по стате могла и выиграть но реализация хромает
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 22:05
    отлично!!!
    рад за Винченцо Итальяно.. второй подряд финал.
    надо выиграть.
    скорей всего финал с греками.
    uvbz7j93xvgz
    uvbz7j93xvgz
    вчера в 22:04
    В Финал она вышла но там вероятно ее ждёт разочарование...
    Attacante_88
    Attacante_88
    вчера в 21:53
    Ты бы хоть матч для начала посмотрел, прежде чем комментировать. По крайней мере командам нужен был финал.
    Capral
    Capral
    вчера в 21:49
    Что это за турнир, кому он нужен?
    dwncd53bk5v8
    dwncd53bk5v8
    вчера в 21:45
    В этом финале похоже греки фавориты
    Гость
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