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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 4.6 4.1 1.67
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 2.9 3.7 2.25
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.38 5 7.5
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.42 4.6 7.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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«Брайтон» готов купить Смолова

вчера, 22:05

Английский футбольный клуб «Брайтон» проявляет интерес к нападающему «Краснодара» Федору Смолову. Главный тренер команды Крис Хьютон находится в поисках новичков, которые могли бы укрепить атаку клуба, и Смолов является одним из кандидатов.

Ранее сообщалось, что Смолов входит в сферу интересов лондонского «Вест Хэма».

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 08:55
Место в составе ему гарантированно только в Зените. В остальных клубах даже в Брайтоне придётся попотеть.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 08:35
Лёд тронулся Господа Присяжные..... А вот, кто командир у Феди будет???
Шишанутый
Шишанутый ответил Морозовский
сегодня в 07:47
Морозовский:
Ауууууу, ну кто-нибудь!!!!!!!!!!!!!!!!! Купите Смолова!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если толко Зенит купит. Они всех подряд скупают. У них не толко самый болшой унитаз в мире но еще и самые длиные лавки.
Narum Narum
Narum Narum
сегодня в 07:41
На Брайтон бич хорошая погода, а в Краснодаре ледяной дождь, часть 2. Смолов в главной роли))) как бы потом не получилось- Иван Бровкин едет на целину)))
Gahi
Gahi
сегодня в 05:52
Здесь утки пролетели .
VadimR
VadimR
сегодня в 00:34
Все это спекуляции агента и селекционного отдела Краснодара через СМИ, стандартный новомодный прием повысить ставки! А вообще Феде нужно уходить и по сути не важно Брайтон это или в Вест Хэм, в гранд не позовут, а если облажаемся на ЧМ (а мы это умеем - доказано) то из зарубежных только Кайрат будет рад! Проявит себя там уже клубы посерьезней перехватят..нет, обратно успеет вернуться, паспортиста с руками и ногами РПЛ завсегда заботливо примет!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:34
Какой неудобный для продажи продукт.....
Для Реала и Зенита - недостаточно хорош....
Для Вест Хэма и Брайтона - слишком хорош...
311
311
сегодня в 00:08
Вот это более реально, а то каких то Зе Луишей смотрели, шоколадки пока в Тарасовке тают!)
Морозовский
Морозовский
вчера в 23:19
Ауууууу, ну кто-нибудь!!!!!!!!!!!!!!!!! Купите Смолова!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CTAPbIU
CTAPbIU
вчера в 23:16
Не написали на каком месте Федр в этом списке? Догадываюсь что перед Дзюбой.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 22:53
и хватит засорять футбольный сайт всякой желтой прессой. или Соккер так не может?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 22:50
на последнюю минуту окна продадут-таки) а вот куда - это уже вопрос)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:47
Самое то для него.
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
вчера в 22:38
как в той поговорке, за такие новости пока дают деньги, а скоро будут давать в морду... санта-барбара какая-то.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:36
Даже не верится
zenit advokaat
zenit advokaat
вчера в 22:35
3 очка до вылета. наверно тебя так смолов ценят. переходи посмеши народ
Женя Максимов
Женя Максимов ответил Tott_Hot
вчера в 22:33
Tott_Hot:
Между Брайтон-Хов и Дерибасовской разницы конечно никакой)
больше подходит "между Брайтон-Хов и Тарасовкой"
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Brighton and Hove Albion
вчера в 22:31
Brighton and Hove Albion:
камон федор в брайтон
ого, экзотика на соккере, болельщика Брайтона))

играл за них в фифу, дводил до финала ЛЧ))
Tott_Hot
Tott_Hot
вчера в 22:29
Между Брайтон-Хов и Дерибасовской разницы конечно никакой)
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:16
Ну всё,Федя нарасхват теперь...
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 22:15
ОПЯТЬ УТИННАЯ ОХОТА НАЧАЛАСЬ.......
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 22:15
Федя угомонись. Давай уж куда нибудь.
DXTK
DXTK
вчера в 22:12
Смолов может, но не сможет перейти в АПЛ....... он скорей летом Зенит выберет, как это сделал Кокорин, которого в Арсенал звали.......
Saang
Saang
вчера в 22:10
ФЕДЯ НЕ ТУПИ! НЕ БУДЬ КАК ГОРОД, БУДЬ КАК МАФИЯ!
112910415
112910415
вчера в 22:10
щас попрут!
подождать малость надо
Brighton and Hove Albion
Brighton and Hove Albion
вчера в 22:09
камон федор в брайтон
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