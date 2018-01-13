«Брайтон» готов купить Смолова

Английский футбольный клуб «Брайтон» проявляет интерес к нападающему «Краснодара» Федору Смолову. Главный тренер команды Крис Хьютон находится в поисках новичков, которые могли бы укрепить атаку клуба, и Смолов является одним из кандидатов.
Ранее сообщалось, что Смолов входит в сферу интересов лондонского «Вест Хэма».
Для Реала и Зенита - недостаточно хорош....
Для Вест Хэма и Брайтона - слишком хорош...
Для Реала и Зенита - недостаточно хорош....
Для Вест Хэма и Брайтона - слишком хорош...
играл за них в фифу, дводил до финала ЛЧ))
играл за них в фифу, дводил до финала ЛЧ))
подождать малость надо
подождать малость надо