Трансферу Санчеса в «Ман Сити» может помешать его агент

По информации британских СМИ, Фернандо Феличевич - агент нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, может помешать своему клиенту стать игроком «Манчестер Сити».

Сообщается, что Феличевич хочет получить от потенциального покупателя чилийца порядка 10 млн фунтов за переход Санчеса в новый клуб этой зимой.

Вкупе с 30 млн фунтов ориентировочной стоимости самого игрока данная сумма (40 млн фунтов), по слухам, показалась «горажанам» завышенной (они надеялись оформить трансфер за 20 млн фунтов). При этом, если верить прессе, эти деньги готов заплатить «канонирам» и Феличевичу «Манчестер Юнайтед».

Ранее главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что Санчес, скорее всего, не станет подписывать новый контракт с лондонским клубом.