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Трансферу Санчеса в «Ман Сити» может помешать его агент

вчера, 23:58

По информации британских СМИ, Фернандо Феличевич - агент нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, может помешать своему клиенту стать игроком «Манчестер Сити».

Сообщается, что Феличевич хочет получить от потенциального покупателя чилийца порядка 10 млн фунтов за переход Санчеса в новый клуб этой зимой.

Вкупе с 30 млн фунтов ориентировочной стоимости самого игрока данная сумма (40 млн фунтов), по слухам, показалась «горажанам» завышенной (они надеялись оформить трансфер за 20 млн фунтов). При этом, если верить прессе, эти деньги готов заплатить «канонирам» и Феличевичу «Манчестер Юнайтед».

Ранее главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что Санчес, скорее всего, не станет подписывать новый контракт с лондонским клубом.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:44
Агенты-это зло
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 06:29
Санчес сам его выбрал, пусть теперь свои локти и кусает.
dimagas1
dimagas1
сегодня в 00:53
Агент не дурак,бабла тоже хочет рубануть.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 00:06
"Ранее главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что Санчес, скорее всего, не станет подписывать новый контракт с лондонским клубом."
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
ermak6448
ermak6448
сегодня в 00:05
дурик агент
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