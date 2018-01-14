ФИФА может нанять независимого следователя по делу о допинге в России

Джим Уолден - адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, заявил, что в ФИФА намерены нанять независимого следователя по делу о допинге в российском футболе:
«Я знаю, что в ФИФА раздумывают над тем, чтобы нанять независимого следователя.
Должен предупредить россиян. Однако в подобных кампаниях часто бывает как: разгон на рубль, а удар на копейку. Подозреваю, что даже если допинг в России и найдут, никаких мер принято не будет».
По слухам, в ФИФА также не хотят развивать тему допинга в российском футболе до ЧМ-2018.
Ранее в Сеть попал список 11 имен российских футболистов, чьи пробы запросили в ФИФА.
Вот это реально по понятиям и очень правильно.
Но в России практически весь футбол на гос. дотациях. Значит, это возможность наказать именно государство. Что и происходит. Уже все понимают, что допинга у нас не больше чем у других, но, как говорил Кедми, Россия ВСЕГДА будет в двух состояниях...или агрессором, или жертвой.
Мне ближе первый вариант.
Вот это реально по понятиям и очень правильно.
Но в России практически весь футбол на гос. дотациях. Значит, это возможность наказать именно государство. Что и происходит. Уже все понимают, что допинга у нас не больше чем у других, но, как говорил Кедми, Россия ВСЕГДА будет в двух состояниях...или агрессором, или жертвой.
Мне ближе первый вариант.