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19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
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ФИФА может нанять независимого следователя по делу о допинге в России

сегодня, 09:16

Джим Уолден - адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, заявил, что в ФИФА намерены нанять независимого следователя по делу о допинге в российском футболе:

«Я знаю, что в ФИФА раздумывают над тем, чтобы нанять независимого следователя.

Должен предупредить россиян. Однако в подобных кампаниях часто бывает как: разгон на рубль, а удар на копейку. Подозреваю, что даже если допинг в России и найдут, никаких мер принято не будет».

По слухам, в ФИФА также не хотят развивать тему допинга в российском футболе до ЧМ-2018.

Ранее в Сеть попал список 11 имен российских футболистов, чьи пробы запросили в ФИФА.

Всё о допинговом скандале вокруг российских футболистов

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Все комментарии
ivany4
ivany4
сегодня в 13:53
Кони и бакланы записываются в очередь для дачи показаний следователю. Не зря же они тут уже месяца два обличают клубы РПЛ в принятии допинга!))
Вот только куда они делись, когда опубликовали фамилии подозреваемых?!?!))
Риланд
Риланд
сегодня в 12:51
Я возмущен не тем, что у нас есть госпрограмма по "высоким результатам" в спорте. Возмущение вызывает безалаберность и халатность тех, кто это делал. Скоты, скольким спортсмена жизнь поломали и страну "прославили"на весь мир.
Суеверный
Суеверный
сегодня в 12:22
Вот влипли. Фактически бессмысленен прием допинга в футболе, кроме дурного куража и более быстрого восстановления после травмы (болезни). А поскольку это вообще бред, то и родился с самого верха.
Apsny
Apsny ответил Sem25
сегодня в 11:45
Sem25:
В Америке частные спортивные лиги. Когда ВАДА решила проверить игроков НХЛ, ее просто послали. Но самое интересное было дальше. Лига сама сделала проверку на допинг всех игроков. При этом, естественно, были выявлены и те, кто употребляет наркотики. Была создана программа(внутри НХЛ) помощи(лечения) этим спортсменам. Естественно, никто ничего не афиширует и играть не запрещает. Вот это реально по понятиям и очень правильно. Но в России практически весь футбол на гос. дотациях. Значит, это возможность наказать именно государство. Что и происходит. Уже все понимают, что допинга у нас не больше чем у других, но, как говорил Кедми, Россия ВСЕГДА будет в двух состояниях...или агрессором, или жертвой. Мне ближе первый вариант.
Правильно, копание под государство.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:36
Когда уже весь этот Бедлам прекратится. Просто противно, что все они в наш спорт лезут. Сами по уши в дерме, вот и разберитесь у себя.
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук ответил Sem25
сегодня в 11:08
Sem25:
В Америке частные спортивные лиги. Когда ВАДА решила проверить игроков НХЛ, ее просто послали. Но самое интересное было дальше. Лига сама сделала проверку на допинг всех игроков. При этом, естественно, были выявлены и те, кто употребляет наркотики. Была создана программа(внутри НХЛ) помощи(лечения) этим спортсменам. Естественно, никто ничего не афиширует и играть не запрещает. Вот это реально по понятиям и очень правильно. Но в России практически весь футбол на гос. дотациях. Значит, это возможность наказать именно государство. Что и происходит. Уже все понимают, что допинга у нас не больше чем у других, но, как говорил Кедми, Россия ВСЕГДА будет в двух состояниях...или агрессором, или жертвой. Мне ближе первый вариант.
Тебе Обама в подъезде нагадил?))))
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 10:36
Мы с пацанами по молодости каждый день с утра до вечера рубились футбол) допинг был только один, крик с окна - "СЫН ОБЕЕЕЕЕЕЕЕЕДДДДДД!"
sir_Alex
sir_Alex ответил cska plus
сегодня в 10:35
cska plus:
Так много скобочек, это ты таким образом радуешься над своими бестолковыми выкриками?
И тебе доброго дня, хе-хе!
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 10:33
Не понимаю в чем прикол. Ну уберут они пол состава на ЧМ 18 у сборной. Будут играть другие. Результат будет такой же, что и с людьми, которые принимали допинг. (Если конечно так было и это докажут) У нас не супер сборная, которая претендует на золото в ЧМ) дай бог эти инвалиды нажрутся нового и неизвестного допинга для ВАДА и выйдут из группы.
Sem25
Sem25 ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:33
Jeck Denielse:
Соскочил в Штаты....пусть там и проверяет чистоту бейсбола и американского футбола...))) Нормальный предатель уже давно бы бункер путёвый построил........а этот всё пробирками звенит...денег хочет...))))
В Америке частные спортивные лиги. Когда ВАДА решила проверить игроков НХЛ, ее просто послали. Но самое интересное было дальше. Лига сама сделала проверку на допинг всех игроков. При этом, естественно, были выявлены и те, кто употребляет наркотики. Была создана программа(внутри НХЛ) помощи(лечения) этим спортсменам. Естественно, никто ничего не афиширует и играть не запрещает.
Вот это реально по понятиям и очень правильно.
Но в России практически весь футбол на гос. дотациях. Значит, это возможность наказать именно государство. Что и происходит. Уже все понимают, что допинга у нас не больше чем у других, но, как говорил Кедми, Россия ВСЕГДА будет в двух состояниях...или агрессором, или жертвой.
Мне ближе первый вариант.
Klasse
Klasse
сегодня в 10:24
Надеюсь, всю сборную забанят, чтобы Спартаковцы в этом очередном позоре участия не принимали.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:22
Ему не дадут нормально работать - бесперспективная затея.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:19
Нормальный следователь не согласится на эту работу, т. к. заранее обречен.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:12
Как уже надоели эти "шаги" по очернению российского спорта....
kastites
kastites
сегодня в 10:11
Так могут и отобрать ЧМ
drug01
drug01
сегодня в 09:54
Это нас отвлекают от подготовки к чемпионату,чтобы мы не были в тройке?
sten312
sten312 ответил sir_Alex
сегодня в 09:52
sir_Alex:
Надо вывести на чистую воду гинеровский наркопритон!)))))
А с ним свинячий бромонтан.
борька
борька
сегодня в 09:52
!!
В российском футболе допинг исключен, так как футбол почти пеший и играют за сезон 30 матчей.
cska plus
cska plus ответил sir_Alex
сегодня в 09:52
sir_Alex:
Надо вывести на чистую воду гинеровский наркопритон!)))))
Так много скобочек, это ты таким образом радуешься над своими бестолковыми выкриками?
cska plus
cska plus
сегодня в 09:48
Пора на ядерную кнопочку надавить пару раз, а то совсем обнаглели.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:43
Независимый - это Макларен. Ха-ха-ха
ОлегV
ОлегV
сегодня в 09:41
как уже задрали, извиняюсь с этим допингом....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:40
Соскочил в Штаты....пусть там и проверяет чистоту бейсбола и американского футбола...)))
Нормальный предатель уже давно бы бункер путёвый построил........а этот всё пробирками звенит...денег хочет...))))
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 09:33
и опять на тв начнется какие мы святые и как нас хотят обидеть все
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:23
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