Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомТурция. Супер-Лига 2025/2026

Макаров восстановился и готовится к матчу с «Антальяспором»

сегодня, 11:31
КайсериспорЛоготип футбольный клуб Кайсериспор-:-Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор22.02.2026 в 13:30 Не начался

Российский полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров полностью оправился от мышечной травмы и вернулся к тренировкам в общей группе перед домашней встречей с «Антальяспором». Об этом рассказал агент игрока Алексей Бабырь.

Ранее 27-летний футболист пропустил два матча турецкой Суперлиги из-за повреждения.

«Денис уже в общей группе, всё в порядке, слава богу, — отметил Бабырь. — Травма была несерьёзной, он полноценно тренируется и готовится к игре. Возможно, даже выйдет на замену».

Макаров перешёл в «Кайсериспор» 27 января, подписав контракт до конца сезона. До этого он выступал за московское «Динамо». За турецкий клуб россиянин провёл 1 матч без голов и передач.

Подписывайся в ВК
Все новости
Захарян может выйти на поле в игре против «Овьедо»
Вчера, 09:30
Головин сделал голевую передачу на 1-й минуте матча ЛЧ против ПСЖ
17 февраля
Головин прокомментировал два ассиста и удаление в игре против «Нанта»
14 февраля
Карасёв — лучший судья недели в лиге ОАЭ
11 февраля
«Шанхай» Слуцкого потерял шансы на выход в плей-офф азиатской ЛЧ
10 февраля
Сафонов — самый низкооплачиваемый игрок в основе ПСЖ
07 февраля
Сортировать
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ prnwzb8cc9dw (раскрыть)
сегодня в 13:55
На данный момент высшая лига Турции повыше уровнем РПЛ.
prnwzb8cc9dw
prnwzb8cc9dw
сегодня в 13:53
Цель перехода в слабый турецкий клуб непонятно. Уровень там точно не выше, чем в России.
fku5eqxeumz8
fku5eqxeumz8
сегодня в 13:50
Не успели купить и сразу травма. Не очень хорошее начало.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 12:54
Приветствую, Володя!!!
Это травма еще с Динамо у него.
112910415
112910415
сегодня в 12:38
шаг вперёд и два назад ...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:37
А он уже травмироваться успел что ли? Тогда здороввья!
Capral
Capral
сегодня в 12:27
Удачи, Макарке!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:23
Как говорят в таких случаях, с Богом!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 