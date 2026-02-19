Макаров восстановился и готовится к матчу с «Антальяспором»

1771489917

сегодня, 11:31

Российский полузащитник «Кайсериспора» полностью оправился от мышечной травмы и вернулся к тренировкам в общей группе перед домашней встречей с «Антальяспором». Об этом рассказал агент игрока Алексей Бабырь.

Ранее 27-летний футболист пропустил два матча турецкой Суперлиги из-за повреждения.

«Денис уже в общей группе, всё в порядке, слава богу, — отметил Бабырь. — Травма была несерьёзной, он полноценно тренируется и готовится к игре. Возможно, даже выйдет на замену».

Макаров перешёл в «Кайсериспор» 27 января, подписав контракт до конца сезона. До этого он выступал за московское «Динамо». За турецкий клуб россиянин провёл 1 матч без голов и передач.