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19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Идет второй тайм, 49’ Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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Ерохин: «Верим в то, что „Зениту“ по силам вернуть первую строчку»

сегодня, 10:20

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин считает, что интрига в борьбе за «золото» в чемпионате России еще жива. Напомним, «сине-бело-голубые» за 10 туров до конца первенства отстают от лидирующего «Локомотива» в турнирной таблице РФПЛ на 8 очков:

«Будем готовиться к серьезной борьбе. Мы отстаем от лидера на данный момент, но будем стараться наверстать упущенное и добиваться нужного результата для нас.

Мы верим в то, что „Зениту“ по силам вернуть первую строчку».

Большие задачи «Зенита» на 2018 год

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Все комментарии
котлина брат
котлина брат
сегодня в 13:51
Без Мудко не сложновато ли будет?
112910415
112910415
сегодня в 13:43
это реально...как раз набрали хороший темп к концу года!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 13:13
Трава это к КОНЯМ. А что вам мешает спроси лучше у танцоров они подскажут тебе.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Владимир_Спартак
сегодня в 12:54
Владимир_Спартак:
Братан. В какие это времена было российской истории???
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил NoKerzhNoParty
    сегодня в 12:14
    Братан. В какие это времена было российской истории???
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил Владимир_Спартак
    сегодня в 11:49
    Владимир_Спартак:
    Увы Поезд уже ушёл. Так, что без Чемпионства Суперкубка и Кубка. Это те трофеи, которые вам вешали перед началом чемпионата.
    Братюнь, суперкубок нам не мешал
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 11:24
    Увы Поезд уже ушёл. Так, что без Чемпионства Суперкубка и Кубка. Это те трофеи, которые вам вешали перед началом чемпионата.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 11:07
    Ничего не изменилось.
    Те, у кого больше всего проблем, совсем не говорят о них.
    Лучше другим кости перемывать.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 10:56
    Сложно будет, а вот клуб зулусов реально выкинуть на их любимое 7 место.
    Alex-96
    Alex-96
    сегодня в 10:51
    Да ну накх! С таким тренеруном как Манчини на третьей строчке бы удержаться!
    Аргeнтинeц
    Аргeнтинeц
    сегодня в 10:34
    Ерохин c Зенитом в последних 10-ти турах готовится взять 33 очка
    Tommy Lee
    Tommy Lee
    сегодня в 10:32
    С тобой в составе будет сложно.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 10:28
    Верить надо всегда и пусть твои мечты осуществляться , но только в следующем чемпионате!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 10:22
    Лучше 4-ое место и победу в ле)
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