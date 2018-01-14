Ерохин: «Верим в то, что „Зениту“ по силам вернуть первую строчку»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин считает, что интрига в борьбе за «золото» в чемпионате России еще жива. Напомним, «сине-бело-голубые» за 10 туров до конца первенства отстают от лидирующего «Локомотива» в турнирной таблице РФПЛ на 8 очков:
«Будем готовиться к серьезной борьбе. Мы отстаем от лидера на данный момент, но будем стараться наверстать упущенное и добиваться нужного результата для нас.
Мы верим в то, что „Зениту“ по силам вернуть первую строчку».
Видать в тарасовке вырастили что то мощное
Каким это образом Зениту мешал суперкубок?
Видать в тарасовке вырастили что то мощное
Каким это образом Зениту мешал суперкубок?
Те, у кого больше всего проблем, совсем не говорят о них.
Лучше другим кости перемывать.
Те, у кого больше всего проблем, совсем не говорят о них.
Лучше другим кости перемывать.