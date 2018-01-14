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16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 3.8 3.7 1.9
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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Семин в Испании встретился с Фабио Капелло

сегодня, 18:29

В Испанию приехал бывший рулевой сборной России Фабио Капелло, который сейчас возглавляет китайский клуб «Цзянсу Сунин». Специалист увиделся с наставником «Локомотива» Юрием Семиным. Именно здесь, в испанском городе Марбелья, сейчас проводят зимний сбор «железнодорожники». Отечественный тренер был рад возможности повидаться со своим итальянским коллегой:

«Рад был увидеть Капелло, приехавшего из Китая. Пообщались! Работа на сборах в самом разгаре». 

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 20:04
не о чем с Капеллой говорить
не разбирается он в российском футболе!
Shamil79
Shamil79
сегодня в 19:55
Капелло смотрит и думает...где я его видел? кто это такоой?...наверное болельщик какой-нибудь....
cska plus
cska plus
сегодня в 19:47
Наверное и пузырёк раздавили.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 19:39
на каком языке они общались?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:03
Есть о чём поговорить...
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 18:56
Вот "богатый 39" смотри и читай, как конница из уважаемого тренера Локо, за которую ты болеешь, сделала алкаша..). Подмахивай и дальше им)).
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:55
ну и как китай
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:52
Шпалыч:"У меня паллитра есть,будешь?"
Капелло:"Заманчивое предложение..."
Apsny
Apsny
сегодня в 18:44
Оба защитный футбол исповедуют).
Alex-96
Alex-96
сегодня в 18:43
Палыч до сих пор серьезный тренер, а Капелло в Китае свадебный генерал.
starche
starche
сегодня в 18:42
По пивку!?
parallels
parallels
сегодня в 18:39
судя по взгляду. капелло не верит, что это сёмин. у настоящего сёмина должна быть шапка-петушок, красный нос, а из кармана торчать пузырь, а лучше два.
clop
clop
сегодня в 18:37
Читаю по губам Семина: "Фабио, тут недалеко есть отличная рюмочная. Не составишь мне компанию?"
drug01
drug01
сегодня в 18:36
Семин хвастается своими результатами......см. фото
Воин666
Воин666
сегодня в 18:36
Чтобы узнать как правильно обеспечить себе старость в сборной России.
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