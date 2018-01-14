Семин в Испании встретился с Фабио Капелло

В Испанию приехал бывший рулевой сборной России Фабио Капелло, который сейчас возглавляет китайский клуб «Цзянсу Сунин». Специалист увиделся с наставником «Локомотива» Юрием Семиным. Именно здесь, в испанском городе Марбелья, сейчас проводят зимний сбор «железнодорожники». Отечественный тренер был рад возможности повидаться со своим итальянским коллегой:

«Рад был увидеть Капелло, приехавшего из Китая. Пообщались! Работа на сборах в самом разгаре».