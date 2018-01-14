В сети появились фотографии формы «Барселоны» на сезон-2018/19 

Портал Footy Headlines, регулярно «сливающий» в сеть фотографии свежих экипировок футбольных команд, на этот раз поделился с общественностью фотографиями формы «Барселоны», в которой команда будет выступать в сезоне-2018/19.
«Блаугранас» вернутся к тонким вертикальным полоскам, знакомым поклонникам клуба по минувшим годам. Традиционные цвета сохранились.
Форму «Челси» на следующий сезон вы можете увидеть здесь.
🔵🔴 LEAKED: FC Barcelona 18-19 Home Kit 👉 Now on https://t.co/Hx7nFzrQbi pic.twitter.com/EJQNydvDS2— Footy Headlines (@Footy_Headlines) 14 января 2018 г.
⚠️🔵🔴🇧🇷 FC Barcelona 18-19 Home Kit Leaked: https://t.co/joUZOqVy0d— Footy Headlines (@Footy_Headlines) 14 января 2018 г.