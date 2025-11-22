Top.Mail.Ru
 
 
 
Бабаев считает, что матч ЦСКА со «Спартаком» получился незрелищным

сегодня, 20:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Матч 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком» получился незрелищным из-за большого количества борьбы и отсутствия ударов в створ. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В субботу ЦСКА в гостях уступил «Спартаку» со счетом 0:1.

«Матч не самый зрелищный, особенно если посмотреть на статистику. По одному удару в створ ворот — не то, что ждут от дерби. Но, с другой стороны, было много борьбы, отсюда, понятно, вопросы по судейским трактовкам. Но я бы не стал заострять внимание на этом. Посмотрим эпизоды, тогда можно будет сказать конкретно», — сказал Бабаев.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 33 очками. «Спартак» идет 6-м, набрав 28 очков.

ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
сегодня в 21:13
Купите нормальных нападенцев, типа Даку, Воробьёва.
Гость
