Бабаев считает, что матч ЦСКА со «Спартаком» получился незрелищным

1763832373

сегодня, 20:26

Матч 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между московскими ЦСКА и «Спартаком» получился незрелищным из-за большого количества борьбы и отсутствия ударов в створ. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор ЦСКА .

В субботу ЦСКА в гостях уступил «Спартаку» со счетом 0:1.

«Матч не самый зрелищный, особенно если посмотреть на статистику. По одному удару в створ ворот — не то, что ждут от дерби. Но, с другой стороны, было много борьбы, отсюда, понятно, вопросы по судейским трактовкам. Но я бы не стал заострять внимание на этом. Посмотрим эпизоды, тогда можно будет сказать конкретно», — сказал Бабаев.