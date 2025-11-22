«Бавария» крупно обыграла «Фрайбург»

В матче немецкой Бундеслиги встречались «Бавария» и «Фрайбург». Встреча завершилась со счетом 6:2.
Голами у хозяев отметились: Карл (22'), Олисе (45+2'), Упамекано (55'), Кейн (60'), Джексон (78'), Олисе (84'). За гостей забивали Сузуки (12'), Манзамби (17').
По итогам встречи «Бавария» имеет 31 очко, у гостей — 13 очков.
В следующем матче «Бавария» сыграет 29 ноября, соперником будет «Санкт-Паули». «Фрайбург» проведет следующий матч 30 ноября, (соперник — «Майнц»).
