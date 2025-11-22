Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2025/2026

«Бавария» крупно обыграла «Фрайбург»

сегодня, 19:30
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)6 : 2Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбургМатч завершен

В матче немецкой Бундеслиги встречались «Бавария» и «Фрайбург». Встреча завершилась со счетом 6:2.

Голами у хозяев отметились: Карл (22'), Олисе (45+2'), Упамекано (55'), Кейн (60'), Джексон (78'), Олисе (84'). За гостей забивали Сузуки (12'), Манзамби (17').

По итогам встречи «Бавария» имеет 31 очко, у гостей — 13 очков.

В следующем матче «Бавария» сыграет 29 ноября, соперником будет «Санкт-Паули». «Фрайбург» проведет следующий матч 30 ноября, (соперник — «Майнц»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Спартак» обыграл ЦСКА в первом матче после отставки Станковича
Сегодня, 19:00
«Бернли» уступил «Челси» в матче Английской Премьер-Лиги
Сегодня, 17:35
«Оренбург» и «Балтика» сыграли вничью
Сегодня, 16:01
«Акрон» обыграл «Сочи», уступая по ходу матча со счетом 0:2
Вчера, 20:26
Белорусские футболисты завершили отбор на чемпионат мира без побед
19 ноября
Шотландия, Бельгия, Швейцария, Испания и Австрия вышли на ЧМ-2026
19 ноября
 
Сортировать
Все комментарии
Nenash
Nenash
сегодня в 20:19
Мощь после лени..
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:18
Им ещё не отдали салатницу?? А чё тянуть?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:08
В Бундесе всё как обычно: 17 команд борются за 2-е место.
particular
particular
сегодня в 20:05
К 17-ой минуте Фрайбург поверил в себя...
Горьким же было разочарование и развенчание надежд...
shur
shur
сегодня в 19:59
...Фрай(е)ра легли под Авторитетов, Я бы сказал так!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 