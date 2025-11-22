Top.Mail.Ru
 
 
 
Ву назвал заслуженной победу «Спартака» над ЦСКА в матче РПЛ

сегодня, 20:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футболисты московского «Спартака» заслужили победу над столичным ЦСКА в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал защитник красно-белых Кристофер Ву.

В субботу «Спартак» на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

«Рад, что мы сегодня победили, думаю, мы это заслужили. Сегодня было много эмоций и борьбы. Дерби всегда является особенным матчем, и было приятно играть при такой поддержке болельщиков. Я надеюсь, что мы будем добавлять в следующих играх», — сказал Ву.

«Спартак» набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

