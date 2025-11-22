Ву назвал заслуженной победу «Спартака» над ЦСКА в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» заслужили победу над столичным ЦСКА в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал защитник красно-белых Кристофер Ву.
В субботу «Спартак» на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 1:0.
«Рад, что мы сегодня победили, думаю, мы это заслужили. Сегодня было много эмоций и борьбы. Дерби всегда является особенным матчем, и было приятно играть при такой поддержке болельщиков. Я надеюсь, что мы будем добавлять в следующих играх», — сказал Ву.
«Спартак» набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.