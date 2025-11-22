1763831125

сегодня, 20:05

Уровень футбола в Мир — Российской премьер-лиге является высоким. Такое мнение высказал журналистам главный тренер ЦСКА .

ЦСКА потерпел поражение в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против «Спартака» со счетом 0:1. Челестини возглавил ЦСКА в июне.

«Я знал, что еду в очень соревновательную лигу. Сейчас я увидел классическое дерби, 40 тыс. человек на трибунах, игроки в техническом плане очень хорошие. Я думал, что еду в большую лигу, нахожу этому подтверждение», — сказал Челестини.