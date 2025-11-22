Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Челестини отметил высокий уровень РПЛ

сегодня, 20:05

Уровень футбола в Мир — Российской премьер-лиге является высоким. Такое мнение высказал журналистам главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

ЦСКА потерпел поражение в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» со счетом 0:1. Челестини возглавил ЦСКА в июне.

«Я знал, что еду в очень соревновательную лигу. Сейчас я увидел классическое дерби, 40 тыс. человек на трибунах, игроки в техническом плане очень хорошие. Я думал, что еду в большую лигу, нахожу этому подтверждение», — сказал Челестини.

В следующем матче РПЛ ЦСКА 29 ноября примет «Оренбург». В ответном матче 1/4 финала Фонбет — Кубка России «пути РПЛ» красно-синие 26 ноября примут махачкалинское «Динамо».

Подписывайся в ВК
Все новости
Челестини взял на себя вину за пропущенный гол от «Спартака»
Сегодня, 19:50
Качество футбола в матче «Спартак» — ЦСКА было не самым высоким — Алаев
Сегодня, 19:12
Левитин отметил самоотверженную игру футболистов «Спартака» и ЦСКА
Сегодня, 18:59
Кафанов оценил игру Сафонова и Агкацева за сборную России в ноябре
18 ноября
Кафанов оценил игру вратаря Агкацева в матче против Чили
16 ноября
Дивеев объяснил свою ошибку в матче против Чили
16 ноября
 
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:49, ред.
«Я знал, что еду в очень соревновательную лигу. Сейчас я увидел классическое дерби, 40 тыс. человек на трибунах, игроки в техническом плане очень хорошие. Я думал, что еду в большую лигу, нахожу этому подтверждение»,
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1420342/chelestini-fabio-cska 22.11.2025



Знатно Чичарита лизнул... Зачёт !!!
Алаев с Дюковым щас рты в бане пораскрывали... (facepalm)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 