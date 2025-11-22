Челестини отметил высокий уровень РПЛ

Уровень футбола в Мир — Российской премьер-лиге является высоким. Такое мнение высказал журналистам главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.
ЦСКА потерпел поражение в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» со счетом 0:1. Челестини возглавил ЦСКА в июне.
«Я знал, что еду в очень соревновательную лигу. Сейчас я увидел классическое дерби, 40 тыс. человек на трибунах, игроки в техническом плане очень хорошие. Я думал, что еду в большую лигу, нахожу этому подтверждение», — сказал Челестини.
В следующем матче РПЛ ЦСКА 29 ноября примет «Оренбург». В ответном матче 1/4 финала Фонбет — Кубка России «пути РПЛ» красно-синие 26 ноября примут махачкалинское «Динамо».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1420342/chelestini-fabio-cska 22.11.2025
Знатно Чичарита лизнул... Зачёт !!!
Алаев с Дюковым щас рты в бане пораскрывали... (facepalm)
