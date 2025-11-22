Top.Mail.Ru
 
 
 
«Ливерпуль» потерпел крупное поражение от «Ноттингем Форест»

сегодня, 20:00
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 3Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Встреча завершилась со счетом 0:3.

За гостей забивали Мурильо (33'), Савона (46'), Гиббс-Уайт (78').

По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 18 очков, у гостей — 12 очков.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 30 ноября, соперником будет «Вест Хэм». «Ноттингем Форест» проведет следующий матч 30 ноября, (соперник — «Брайтон энд Хоув Альбион»).

NATAN Redwood
NATAN Redwood
сегодня в 20:57
Без слов одни эмоции!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 20:48
Однако..
shlomo
shlomo
сегодня в 20:44
Сгорела команда Слота сегодня с тем же счетом, что и в прошлом туре. Вот только теперь был не мощный Ман Сити и свой стадион помогал, а воз и ныне там.... план Ноттингема был прост, но очень эффективен - работать низким блоком и ждать стандартов, понимая, что Ливер в этом компоненте слаб.... так и получилось - лесники поотбивались полчаса, а потом забили с первого же углового.... ну а далее красные потеряли в хладнокровии, упустили нити игры и были разбиты более организованным соперником.....

Пи.Си. Слот ответил на звонок по видеосвязи. А там......
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 20:40
в ЛЧ без проблем переиграли Реал. или это случайность, или Реал просто испугался\ собственной тени.
кризисный Форест показал, что Ливерпуль все еще в яме.
про Исака ничего сказать.
Вирц сам по себе, старается, но этого мало.
защита решето.
Слот во мраке ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 20:34
американские владельцы не потерпят, если клуб не пробьется в топ-4.
лига чемпионов очень важно.
сейчас Ливерпуль на 11 месте.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 20:33
Ливерпуль попал в ту же яму, в котором буквально в прошлом сезоне был МС.
Кресло Слота думаю нехило так пошатнулось , желаю Ливерпулю наконец-то собраться , негоже топу АПЛ так долго кернёй страдать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 20:33
шейх гугл говорит, что красные были выпилены лесниками со счетом 5-1.
112910415
112910415
сегодня в 20:29
мрак и ужас !
тренер не тянет
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:27
Теперь понятно, что это не Ливерпуль хорош был против Реала, а Реал был очень плох в том матче. Как Реал Мадрид умудрился проиграть такому Ливерпулю, причем не сумев создать абсолютно ничего?! Ливерпуль так сильно выступил в летнее трансферное окно, думал, что они всех подряд будут выносить. Походу, с трансферами не угадали. Вирца теперь и за полцены не купят у них. Флориану больше подходит Ла Лига.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 20:26
Это конечно жесть..
Красные нестабильны в этом сезоне, походу Слот не доработает до конца, с такими тратами в летнее то и с таким выхлопом, у руководства будут вопросы.
lobsterdam
lobsterdam ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:25
Ну и память! Я дальше столетия не помню!
У Ливерпуля все игроки, типа вольноопределяющиеся: хочу играю, хочу - не играю!
steel900
steel900
сегодня в 20:24
Слот похоже поплыл... восемь поражений в АПЛ и никаких новых идей, на лицах игроков недоумение и раздражение, сами не понимают во что играют...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:24
А двести миллионов спасут отца аглиЦкой демократии?)))
Bombon
Bombon ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:23
Похоже, что Слоту пора на выход. Ведь могут же нормально играть. Реалу вообще шансов не оставили. А тут 0:3 от Ноттингема. Тут 2 варианта. Либо Слот просто физрук, либо его сливают. В любом случае при таких результатах он врядли надолго задержится
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:21
Такое впечатление, что летние трансферы были только во вред.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:20
впервые за 117 лет Ливерпуль проиграл Ноттингему с разгромным счетом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:19
какие оправдания на этот раз придумает Слот?))))
Nenash
Nenash
сегодня в 20:18
Слот слит..
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:17
Совсем дела плохи у ливерных. Слабо закупились чтоли?))))
