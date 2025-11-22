«Ливерпуль» потерпел крупное поражение от «Ноттингем Форест»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Встреча завершилась со счетом 0:3.
За гостей забивали Мурильо (33'), Савона (46'), Гиббс-Уайт (78').
По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 18 очков, у гостей — 12 очков.
В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 30 ноября, соперником будет «Вест Хэм». «Ноттингем Форест» проведет следующий матч 30 ноября, (соперник — «Брайтон энд Хоув Альбион»).
Кресло Слота думаю нехило так пошатнулось , желаю Ливерпулю наконец-то собраться , негоже топу АПЛ так долго кернёй страдать.
Пи.Си. Слот ответил на звонок по видеосвязи. А там......
