Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

«Барселона» разгромила «Атлетик»

сегодня, 20:20
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 0Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Барселона» и «Атлетик». Встреча завершилась со счетом 4:0.

Голами у хозяев отметились: Левандовски (4'), Ферран Торрес (45+3'), Лопес Марин (48'), Ферран Торрес (90').

По итогам встречи «Барселона» имеет 31 очко, у гостей — 17 очков.

В следующем матче «Барселона» сыграет 29 ноября, соперником будет «Алавес». «Атлетик» проведет следующий матч 29 ноября, (соперник — «Леванте»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ливерпуль» потерпел крупное поражение от «Ноттингем Форест»
Сегодня, 20:00
«Бавария» крупно обыграла «Фрайбург»
Сегодня, 19:30
«Спартак» обыграл ЦСКА в первом матче после отставки Станковича
Сегодня, 19:00
«Бернли» уступил «Челси» в матче Английской Премьер-Лиги
Сегодня, 17:35
«Оренбург» и «Балтика» сыграли вничью
Сегодня, 16:01
«Акрон» обыграл «Сочи», уступая по ходу матча со счетом 0:2
Вчера, 20:26
 
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Джохар Ву (раскрыть)
сегодня в 21:04
да, этот баск с характером и футбольным интеллектом.
с дисциплиной проблемы. но карточек получает, но игрок сильный.
60 млн ценник.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 21:01, ред.
После "не передергивай" ... я сразу понял, что ты умён и подготовлен !!! ☝️
Nenash
Nenash ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 20:58
Не передергивай.. Ольмо это не вся полузащита.. Я слишком умен, чтобы меня ставили на место неподготовленными комментами.. 👎
Джохар Ву
Джохар Ву
сегодня в 20:45
Надо Сансета переманить
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:44
лучшее возвращение домой, сине-гранатовые!!!!
Жоан Гарсия, молодец))
вот что значит вратарь республики
112910415
112910415
сегодня в 20:42
и это было хорошо !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 20:41, ред.
В центре бардак и суета , а Ольмо (полузащитник) - лучший ?

Круто..., реально круто. )) ☝️ ☝️ ☝️
Nenash
Nenash
сегодня в 20:37
В центре поля у Барсы без Педри - бардак и суета.. Лучшие - Ольмо и "пах".. Счёт не по игре.. Ленивые фликовцы сегодня не впечатлили.. ☝️
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:35
Кучерявый вернулся... Эффектно вернулся. Надеюсь надолго.

Ну а Муравей всё тот же: коуч - импотент.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:33
Как я уже и писал сегодня до матча в КП. Уверенная победа хозяев поля, Атлетик Бильбао в ужасном состоянии, крупный счёт... Почти всё важное угадал. Теперь Барселона догоняет Реал Мадрид, как минимум до завтра. А там посмотрим... Ферран Торрес и Фермин Лопес стали главной ударной силой Барселоны в этом сезоне.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:33
Ну что, два абсолютно идентичных тайма провела Барса, забивая на старте и в концовке.... никаких шансов для Атлетика, который в следующем году уже точно будет праздновать четвертьвековой юбилей без побед в Барселоне..... посмотрим, как сложится поединок второго круга..... а пока что каталонцы поднимаются на первое место к Реалу и с хорошим настроением готовятся к отлету в Лондон.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 20:32
Отличный первый матч на обновленном Камп Ноу!
Гарсия вернулся и наконец-то сухой матч)
Всех причастных с победой!
Кстати, голевые Ямаля это отдельный вид искусства
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 