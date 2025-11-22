«Барселона» разгромила «Атлетик»

В матче испанской Примеры встречались «Барселона» и «Атлетик». Встреча завершилась со счетом 4:0.
Голами у хозяев отметились: Левандовски (4'), Ферран Торрес (45+3'), Лопес Марин (48'), Ферран Торрес (90').
По итогам встречи «Барселона» имеет 31 очко, у гостей — 17 очков.
В следующем матче «Барселона» сыграет 29 ноября, соперником будет «Алавес». «Атлетик» проведет следующий матч 29 ноября, (соперник — «Леванте»).
с дисциплиной проблемы. но карточек получает, но игрок сильный.
60 млн ценник.
с дисциплиной проблемы. но карточек получает, но игрок сильный.
60 млн ценник.
Жоан Гарсия, молодец))
вот что значит вратарь республики
Жоан Гарсия, молодец))
вот что значит вратарь республики
Круто..., реально круто. )) ☝️ ☝️ ☝️
Круто..., реально круто. )) ☝️ ☝️ ☝️
Ну а Муравей всё тот же: коуч - импотент.
Ну а Муравей всё тот же: коуч - импотент.
Гарсия вернулся и наконец-то сухой матч)
Всех причастных с победой!
Кстати, голевые Ямаля это отдельный вид искусства
Гарсия вернулся и наконец-то сухой матч)
Всех причастных с победой!
Кстати, голевые Ямаля это отдельный вид искусства