Челестини взял на себя вину за пропущенный гол от «Спартака»

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини считает, что это он виноват в ситуации с пропущенным голом в матче со столичным «Спартаком». Такое мнение он высказал журналистам.
ЦСКА проиграл «Спартаку» в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги со счетом 0:1. Гол армейцы пропустили после подачи углового.
«Этот гол мой, потому что ответственность в этой ситуации на тренере. Гол нас очень сильно надломил», — сказал Челестини.
«Обе команды играли очень дисциплинированно, с огромной интенсивностью, результат решали детали: угловой, пенальти и так далее. И в этих деталях „Спартак“ выиграл. Но я не могу упрекнуть ребят ни в чем. Мы все себя отдали в этом матче», — добавил он.
В первом тайме был вынужденно заменен защитник ЦСКА Данил Круговой. «Он получил удар, но диагноз мы еще не знаем. Завтра посмотрим, но, возможно, там ничего серьезного», — пояснил Челестини.
виноват-то был не он !
