Челестини взял на себя вину за пропущенный гол от «Спартака»

сегодня, 19:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини считает, что это он виноват в ситуации с пропущенным голом в матче со столичным «Спартаком». Такое мнение он высказал журналистам.

ЦСКА проиграл «Спартаку» в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги со счетом 0:1. Гол армейцы пропустили после подачи углового.

«Этот гол мой, потому что ответственность в этой ситуации на тренере. Гол нас очень сильно надломил», — сказал Челестини.

«Обе команды играли очень дисциплинированно, с огромной интенсивностью, результат решали детали: угловой, пенальти и так далее. И в этих деталях „Спартак“ выиграл. Но я не могу упрекнуть ребят ни в чем. Мы все себя отдали в этом матче», — добавил он.

В первом тайме был вынужденно заменен защитник ЦСКА Данил Круговой. «Он получил удар, но диагноз мы еще не знаем. Завтра посмотрим, но, возможно, там ничего серьезного», — пояснил Челестини.

ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
сегодня в 21:12
Тренер сказал только то, что должен был сказать нормальный тренер.
Futurista
Futurista
сегодня в 20:44
"Гол нас очень сильно надломил», — сказал Челестини" ...ну понятно всё с тобой тогда)...в прошлом матче Спартак 3 гола не надломили...боролись до конца 2:3 в итоге...судья только надломил)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:33, ред.
Ну и дурак. Виновники были на поле: Акинфеев, Гайич, Обляков, Кисляк и далее по списку...
112910415
112910415
сегодня в 20:31
благородно,даже слишком ..
виноват-то был не он !
Гость
