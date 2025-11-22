Челестини взял на себя вину за пропущенный гол от «Спартака»

1763830235

сегодня, 19:50

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА считает, что это он виноват в ситуации с пропущенным голом в матче со столичным «Спартаком». Такое мнение он высказал журналистам.

ЦСКА проиграл «Спартаку» в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги со счетом 0:1. Гол армейцы пропустили после подачи углового.

«Этот гол мой, потому что ответственность в этой ситуации на тренере. Гол нас очень сильно надломил», — сказал Челестини.

«Обе команды играли очень дисциплинированно, с огромной интенсивностью, результат решали детали: угловой, пенальти и так далее. И в этих деталях „Спартак“ выиграл. Но я не могу упрекнуть ребят ни в чем. Мы все себя отдали в этом матче», — добавил он.