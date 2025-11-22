Top.Mail.Ru
 
 
 
Романов рассказал, как взаимодействовал в «Спартаке» со Станковичем

сегодня, 19:29

Взаимодействие исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Вадима Романова с бывшим наставником красно-белых Деяном Станковичем велось честно. Об этом Романов рассказал журналистам.

«Спартак» в первом матче под руководством Романова одержал победу над ЦСКА в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги со счетом 1:0. Романов входил в тренерский штаб Станковича и сменил серба, который покинул должность 11 ноября.

«Мы со Станковичем взаимодействовали плотно и честно. У него было много идей, какие-то работали, какие-то нет — это футбол. Было мало времени, чтобы что-то поменять. Важно было не сломать, а подкорректировать, что что-то не работало», — сказал Романов.

В следующем матче РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с «Балтикой», встреча состоится 29 ноября. До этого в ответном матче 1/4 финала Фонбет — Кубка России «пути РПЛ» «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом» 26 ноября, первая встреча команд завершилась победой красно-белых (3:1).

ABir
ABir
сегодня в 19:59
Само собой им приходилось раньше взаимодействовать, раз Романов был в тренерском штабе у Станковича.
Гость
