Романов рассказал, как взаимодействовал в «Спартаке» со Станковичем

Взаимодействие исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Вадима Романова с бывшим наставником красно-белых Деяном Станковичем велось честно. Об этом Романов рассказал журналистам.
«Спартак» в первом матче под руководством Романова одержал победу над ЦСКА в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги со счетом 1:0. Романов входил в тренерский штаб Станковича и сменил серба, который покинул должность 11 ноября.
«Мы со Станковичем взаимодействовали плотно и честно. У него было много идей, какие-то работали, какие-то нет — это футбол. Было мало времени, чтобы что-то поменять. Важно было не сломать, а подкорректировать, что что-то не работало», — сказал Романов.
В следующем матче РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с «Балтикой», встреча состоится 29 ноября. До этого в ответном матче 1/4 финала Фонбет — Кубка России «пути РПЛ» «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом» 26 ноября, первая встреча команд завершилась победой красно-белых (3:1).