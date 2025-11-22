Бабаев заявил, что ЦСКА не останется в стороне от ситуации с Алдониным

1763831736

сегодня, 20:15

Московский футбольный клуб ЦСКА не останется в стороне от ситуации с бывшим игроком команды , который страдает от тяжелого заболевания. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ЦСКА .

Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что Алдонин страдает от тяжелого заболевания.

«Конечно, мы поддерживаем Евгения на платформах РПЛ и ЦСКА , это инициатива ЦСКА . Мы не останемся в стороне, уже были в курсе ситуации. Здоровья Жене. Главная наша задача — сделать все возможное, чтобы он победил болезнь, в то же время думать о его семье», — сказал Бабаев.

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичным клубом пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза — суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА . Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.