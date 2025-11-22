Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Бабаев заявил, что ЦСКА не останется в стороне от ситуации с Алдониным

сегодня, 20:15

Московский футбольный клуб ЦСКА не останется в стороне от ситуации с бывшим игроком команды Евгением Алдониным, который страдает от тяжелого заболевания. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что Алдонин страдает от тяжелого заболевания.

«Конечно, мы поддерживаем Евгения на платформах РПЛ и ЦСКА, это инициатива ЦСКА. Мы не останемся в стороне, уже были в курсе ситуации. Здоровья Жене. Главная наша задача — сделать все возможное, чтобы он победил болезнь, в то же время думать о его семье», — сказал Бабаев.

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичным клубом пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза — суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА. Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.

До перехода в ЦСКА Алдонин защищал цвета волгоградского «Ротора», после ухода из армейского клуба играл за саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий». За сборную России он провел 29 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. В ее составе принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Алаев заявил, что бывший футболист Алдонин находится в сложнейшей ситуации
Сегодня, 19:17
У экс-футболиста ЦСКА Алдонина выявили тяжелое заболевание
Сегодня, 15:04
В «Акроне» подтвердили перелом пальца ноги у Савичева
Сегодня, 10:30
У футболиста «Акрона» Савичева подозрение на перелом пальцев
Вчера, 23:09
Футболисту «Зенита» Шилову диагностировали разрыв крестообразной связки
Вчера, 12:46
Лучший бомбардир «Крыльев Советов» Раков пропустит остаток года
17 ноября
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 