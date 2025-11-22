Судейство в матче «Спартака» и ЦСКА выглядело необъективным — Некрасов

1763830486

сегодня, 19:54

Судейство в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА выглядело необъективным. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор красно-белых Сергей Некрасов.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0.

«Заслуженная победа. Судейство? Как болельщику — оно выглядело необъективным, нужно пересмотреть. Главное, что оно не повлияло на результат», — сказал Некрасов, отвечая на вопрос.