Судейство в матче «Спартака» и ЦСКА выглядело необъективным — Некрасов

сегодня, 19:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Судейство в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА выглядело необъективным. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор красно-белых Сергей Некрасов.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0.

«Заслуженная победа. Судейство? Как болельщику — оно выглядело необъективным, нужно пересмотреть. Главное, что оно не повлияло на результат», — сказал Некрасов, отвечая на вопрос.

«Спартак» набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.

Судейство и было таким как выглядело)...
