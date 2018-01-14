«Арсенал» нашел замену Санчесу. Вскоре клуб объявит о трансфере

Известный испанский журналист Гильем Балаге утверждает, что «Арсенал» в ближайшее время оформит трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Клуб по дисциплинарным причинам исключил габонского футболиста из состава, а одновременно с этим «канониров» готовится покинуть Алексис Санчес.

По словам Балаге, «Арсенал» уже вскоре объявит о нескольких трансферах. Лондонцы считают, что Обамеянг и Александр Ляказетт составят превосходный атакующий дуэт, который заставит позабыть об отсутствии в составе чилийского форварда.

«Канониры» подготовили на трансфер 60 миллионов евро.