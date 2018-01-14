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«Арсенал» нашел замену Санчесу. Вскоре клуб объявит о трансфере

вчера, 22:01

Известный испанский журналист Гильем Балаге утверждает, что «Арсенал» в ближайшее время оформит трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Клуб по дисциплинарным причинам исключил габонского футболиста из состава, а одновременно с этим «канониров» готовится покинуть Алексис Санчес.

По словам Балаге, «Арсенал» уже вскоре объявит о нескольких трансферах. Лондонцы считают, что Обамеянг и Александр Ляказетт составят превосходный атакующий дуэт, который заставит позабыть об отсутствии в составе чилийского форварда.

«Канониры» подготовили на трансфер 60 миллионов евро.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:25
Теперь Санчесу уже нельзя задирать свои запросы по зарплате, нужно соглашаться на текущие условия.
Антон за MU
Антон за MU
сегодня в 07:24
Давно хочу видеть Обамеянга в МЮ.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:37
Не факт что он справится
Foxes
Foxes
сегодня в 05:37
Слабо в этот трансфер верится.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 05:28
Лучше б Арсену замену поискал а то уже даже не смешно
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 03:22
какой интересно дуэт они собираются составить из двух наконечников, Венгеру придется либо схему менять(что вообще выглядит маловероятным) либо кого то на фланг отрядить где он заметно потеряет в эффективности
мне кажется стоило бы посмотреть в сторону ПСЖ, там явно есть отличные игроки которых продадут не сожалея
Sadjon
Sadjon
сегодня в 02:59
Если это правда, то это будет отличным трансфером.....
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:25
Давно пора было найти ему замену.
AdamsonM
AdamsonM
сегодня в 02:09
Арсен гений
Продал чемберлена в ливер, чтобы Арсенал остался единственной командой не проигравшей в апл
Шмавон
Шмавон ответил 4ever Ars
вчера в 23:42
4ever Ars:
Малколм из Бордо. Дракслер сомнительно, если летом только...
а если всех 3-х
4ever Ars
4ever Ars ответил Брулин
вчера в 23:17
Брулин:
Пишут, что Арсенал Малкома подписал за 45.
Еще нет, но активно пытаются...
4ever Ars
4ever Ars ответил ars14
вчера в 23:15
ars14:
Дракслер и Обамеянг,было бы круто)
Малколм из Бордо. Дракслер сомнительно, если летом только...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:15
04.01.2017
Китайский СИПГ предложил "Боруссии" за Обамеянга 150 миллионов евро, а самому игроку — зарплату в 800 тысяч евро в неделю..

31 мая 2017
Обамеянг переходит из "Боруссии" в "ПСЖ" за 70 млн евро


08 января 2018
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг может стать игроком китайского «Гуанчжоу Эвергранд».
Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sina Sport, на продаже Обамеянга дортмундский клуб выручит около 72 миллионов евро.

Сегодня, 22:01
«Канониры» подготовили на трансфер Обамеянга 60 миллионов евро.

Почему цена то так падает ???
Вроде игрок то мощный...
lexatver
lexatver
вчера в 23:13
Чет как-то не верится )
Брулин
Брулин
вчера в 23:11
Пишут, что Арсенал Малкома подписал за 45.
Artuom
Artuom ответил Брулин
вчера в 22:58
Брулин:
Обама топ, но не замена Санчесу. Совсем другого типа игрок
Перейдут на 4-4-2, как в старые добрые времена, когда Арсенал был топом.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 22:55
Копейки за такого великолепного игрока!
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 22:40
оооой, как было бы классно!
Антибиотик111
Антибиотик111
вчера в 22:35
Если это так,то арс провернет не самую худшую сделку и легко может сдать Санчеса кому-то за лямов 20)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 22:34
Почему постоянно меняете заголовки?
yudin_duda
yudin_duda
вчера в 22:32
Балаге - надкжный товарищ, ждем Санчеза
борька
борька
вчера в 22:24
Начинается сезон менло
Zen-Aku
Zen-Aku ответил sihafazatron
вчера в 22:20
sihafazatron:
скорее всего в мю. скоро узнаем. в инете куча слухов поэтому поводу
Что в МЮ? Если это и вправду произойдет то это будет очень не неожиданный трансфер... Вьет не каких слухов про МЮ я даже и не припомню
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
вчера в 22:18
А трофеи как же? Понятно, что сборная Габона в ближайшие сто лет ЧМ не выиграет, неужели с клубом ничего не хочет выиграть?
The Bilderberg group
The Bilderberg group ответил Брулин
вчера в 22:18
Брулин:
Обама топ, но не замена Санчесу. Совсем другого типа игрок
точно!
Брулин
Брулин
вчера в 22:16
По современному рынку 60 млн за Обамеянга совсем не много.
Брулин
Брулин
вчера в 22:16
Обама топ, но не замена Санчесу. Совсем другого типа игрок
Salihamidjic
Salihamidjic
вчера в 22:15
Санчес на выход. А Пьер будет забивать!
sihafazatron
sihafazatron ответил Zen-Aku
вчера в 22:13
Zen-Aku:
А куда-же тогда Санчес в Сити???
скорее всего в мю. скоро узнаем. в инете куча слухов поэтому поводу
ars14
ars14
вчера в 22:12
Дракслер и Обамеянг,было бы круто)
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