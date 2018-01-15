Дубль Суареса помог «Барселоне» переломить ход матча с «Реалом Сосьедад»

В рамках 19-го тура чемпионата Испании «Барселона», уступая по ходу встречи в два мяча, все же смогла одержать победу над «Реалом Сосьедад».
Сан-Себастьян, стадион «Аноэта»
«Реал Сосьедад» – «Барселона» – 2:4 (2:1)
Голы: Виллиан 11, Хуанми 34 — Паулиньо 39, Л. Суарес 50, Л. Суарес 71, Месси 85
«Реал Сосьедад»: Рульи, Одриосола, Льоренте, Навас, Ильярраменди, Каналес, Прието (Янузай 79), Сурутуса (Субельдия 56), Родригес, Хуанми (Ойарсабаль 60), Виллиан.
Главный тренер: Эусебио Сакристан.
«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Пике, Вермален, Бускетс, Гомеш (Динь 80), Роберто, Ракитич, Паулиньо (Дембеле 65), Месси, Л. Суарес (Д. Суарес 90).
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
Предупреждения: Роберто 60, Ильярраменди 63, Ойарсабаль 84, Пике 90+2.
Судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом матче тура «Реал» уступил «Вильярреалу».
С волевой победой Барсу!
Это называется на классе!
И пока Барса единственный клуб, который пока не проиграл в этом сезоне.
Пау машина, Бобер красавчик!
Ну и Месси,просто блеск!
Вальверде видимо хорошую беседу провёл в перерыве.
Всех с заслуженной победой.
С волевой победой Барсу!
Это называется на классе!
И пока Барса единственный клуб, который пока не проиграл в этом сезоне.
Пау машина, Бобер красавчик!
Ну и Месси,просто блеск!
Вальверде видимо хорошую беседу провёл в перерыве.
Всех с заслуженной победой.