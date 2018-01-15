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Дубль Суареса помог «Барселоне» переломить ход матча с «Реалом Сосьедад»

сегодня, 00:37
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)2 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В рамках 19-го тура чемпионата Испании «Барселона», уступая по ходу встречи в два мяча, все же смогла одержать победу над «Реалом Сосьедад».

Сан-Себастьян, стадион «Аноэта»

«Реал Сосьедад» – «Барселона» – 2:4 (2:1)
Голы: Виллиан 11, Хуанми 34 — Паулиньо 39, Л. Суарес 50, Л. Суарес 71, Месси 85

«Реал Сосьедад»: Рульи, Одриосола, Льоренте, Навас, Ильярраменди, Каналес, Прието (Янузай 79), Сурутуса (Субельдия 56), Родригес, Хуанми (Ойарсабаль 60), Виллиан.
Главный тренер: Эусебио Сакристан.

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Пике, Вермален, Бускетс, Гомеш (Динь 80), Роберто, Ракитич, Паулиньо (Дембеле 65), Месси, Л. Суарес (Д. Суарес 90). 
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Предупреждения: Роберто 60, Ильярраменди 63, Ойарсабаль 84, Пике 90+2.

Судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче тура «Реал» уступил «Вильярреалу».

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Все комментарии
Dilshod Saliev
Dilshod Saliev ответил mangoх12
сегодня в 08:50
Он готовился во время первого тайма, опусы свои уже строчил - но тут начался 2 тайм и бац , обломчик вышел....он в своем же д..рьме которое готовился вылить и утонул ))
Dilshod Saliev
Dilshod Saliev ответил Zidane.5
сегодня в 08:44
Ну у вас сейчас все с точностью наоборот :):):)
benderivan
benderivan
сегодня в 08:19
Вальверде был физруком для барсаглоров. Теперь уже волешбник.
Ismadiyar
Ismadiyar
сегодня в 08:13
10 лет, 10 сезонов, включая самые сильные моменты при Гвардиоле Барса не могла выиграть здесь, но как мы знаем все рано или поздно заканчивается и проклятье снято, Вальверде великий тактик, он смог в перерыве после 2-1 расположить все так, что Сосьедад не выходил из ворот... Паулиньо топ, Вермален очень даже неплох, Месси и Суарес как всегда на высоте... Глоры мадрида наверное уже свой текст желчи печатали, а тут на тебе и камбэк великого чемпиона!!!
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 08:13
В начале сезона все поливали Вальвреду нечистотами, а сейчас он волшебник!!!)))))))
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил barcelona and cruyff
сегодня в 07:46
barcelona and cruyff:
ИХНЮЮ! Все ясно)
Правильно писать ейнию!
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 07:40
Блин верните старый сайт вообще тошно находится здесь
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 07:39
Я думаю после травмы когда вернется Умтити надо пару с Вермаленом ставит стартовый состав. Сейчас Вермален топовую игру показывает а Пике на лавку сто пудов и конечно на полмене есть Мина!
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 07:08
Суарес вспомнил как штамповать голы. Надеюсь это станет у него на поток. Волевая и чемпионская победа! Пока одни спят, другие уже лигу выиграют.
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 07:08
Прекрасный вечер господа! Что Ливерпуль, что Барса просто блеск!😃
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 06:55
Всем тем кто пишет про "отскок" Барселоны,огромный привет от Вильярреала. А всех адекватных болельщиков Барсы с заслуженной победой. Барселона идёт уверенной поступью к своему очередному чемпионству и никто не сможет её остановить.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 06:54
барса есть барса
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 06:43
Кулес с волевой победой!) Суарес красава!)
mangoх12
mangoх12
сегодня в 06:35
чет давно трикодин не появлялся))
добрый тролль
добрый тролль
сегодня в 06:21
Барселона играла плохо. Мячи забиты исключительно на индивидуальном мастерстве, а не на красивых комбинациях. Челси должно спокойно проходить Барсу в 1/8-й.
Ver
Ver
сегодня в 06:04
Сосьедад всё равно молодцы!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:42
Хорошая интрига получилась
112910415
112910415
сегодня в 05:35
важная боевая победа
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 05:31
Барселону с победой!!!
neomessi
neomessi ответил Dauletbek
сегодня в 05:06
Поздравляю, всего самого наилучшего тебе и твоей семье.
А Барсу с победой)
Tigers
Tigers
сегодня в 05:01
Мини камбэк.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 04:51
"Барселона" сделала это очень естественно.
амурец
амурец
сегодня в 04:50
игра интересная РС начал очень хорошо даже забио дважды, но Суарес просто монстр перевернул всю игру, даже немного порадовался такой красивой победе Барселоны, всех болельщиков Барселоны (именно болельщиков) с красивой победой
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:13
Отскок.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 03:31
Отскочили
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 02:50
Фуф... А я уж думал что опять... Болел Барсы с победой!
ES ES
ES ES ответил Dauletbek
сегодня в 02:36
Dauletbek:
Ребята мне сегодня 40 лет исполнилось, точнее 14 января, а я все еще, как ребенок, подросток сижу на сайте )))завтра на работу, а я здесь
YOU ARE NOT ALONE ;-)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 02:27
фу какая гадость)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:17
А точку поставил Месси.
дурман
дурман
сегодня в 02:12
Гол Суареса ))) как сказали бы спартачи просто Шокаладка))))
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