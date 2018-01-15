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Моуриньо: «Конте строит из себя жертву. Смешно»

сегодня, 08:35

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо обещал закончить словесную перепалку с главным тренером «Челси» Антонио Конте, но вместо этого подлил еще масла в огонь:

«Если я и начинаю конфликт, то беру ответственность за это на себя.

Мне смешно видеть, когда человек строит из себя жертву, хотя ей не является. Если честно, мне не нравится эта ситуация. Вот почему для меня история закончена.

Да, иногда в перепалках виноват я, но иногда и другие тренеры. Если я считаю себя виноватым, то первым пойду и извинюсь, как сделал в случае с Раньери. Тогда наши взаимоотношения стали хорошими, а потом — очень хорошими. Я был готов поступить по-мужски и извиниться».

Напомним, на исходе конфликта Моуриньо упрекнул Конте в причастности к договорным матчам, в ответ итальянский специалист назвал португальца «человечишкой». Наставники обещали больше публично не проявлять вражду друг к другу.

Моуриньо vs Конте. Полная история конфликта

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KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 08:48
Обещал закончить, но так и не может закончить. К тому же и Конте постоянно отвечает.
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