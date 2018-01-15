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Федун - о словах Джикии: «Что тут сказать, очевидная глупость»

сегодня, 12:41

Владелец «Спартака» Леонид Федун осудил защитника «красно-белых» Георгия Джикию за шутку в адрес темнокожих игроков команды: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

«Что тут сказать, очевидная глупость», - отметил Федун.

РФС инициирует разбирательство в отношении этого эпизода.

Позже «Спартак» удалил твит с провокационной видеозаписью.

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Все комментарии
1asss
1asss
сегодня в 19:59
Глупость, это вся твоя команда
mat73
mat73
сегодня в 19:43
Пипец эти европеоиды! Мужики мужиков любят для них это нормально, а то что негра назвали негром это трындец
Морозовский
Морозовский ответил cska-78
сегодня в 18:18
cska-78:
Но это не мешает спартачам на суперкубке оскорблять Гильерме!
Вы, как те же англичане: лишь бы глаз неприятелю выколоть и получить удовольствие.
Палыч82
Палыч82 ответил makkie
сегодня в 17:52
makkie:
Глупость - это везде усматривать расизм, даже там, где им и не пахнет. Почему ФИФА и бриты не учитывают мнения самих "оскорбленных"? Ни Фернандо, ни Роша, ни Адриано претензий не выдвигали... скорее наоборот.
Очевидно, что "какая-то зараза на Хмыренку этому на Хмыря капнула". Кто-то словил момент и продолжает ждать провокационных действий в российском футболе
борька
борька
сегодня в 17:34
!!!
!
Приштопались к парню,игроки шутку поняли, а СМИ свиньями себя показывают. Из любого слова можно грязь лепить.
vka1970
vka1970
сегодня в 17:33
Сами же темнокожие футболисты Спартака возмущаются такой защитой ФИФА.
Фернандо: Хватит за нас защищать наши права. Но общечеловекам всё по фигу.Создаётся ощущение, что именно за раздувание скандалов им платят.
Apsny
Apsny
сегодня в 17:23
Главное было б что мусолить, не стоит и выеденного яйца вся эта история.
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 16:40
В "народной" команде не может быть расизма...))) Ведь все в Пендостане толерантны...)))
Argentino78
Argentino78
сегодня в 16:08
Видеть везде расизм-вот это доказательство скрытого превосходства белых.Типа защиты животных.На месте негров нужно искоренять саму мысль защиты.Типа подойдет здоровенный негр к репортерешке и подняв его до своего уровня спросит,мол это ты меня защитить хотел?От кого?От твоих криков,мля,расизм!Расизм!
Иван Желнов
Иван Желнов
сегодня в 16:03
Просто Гоша зашутился совсем там)
tesch
tesch
сегодня в 15:39
Писать в твиттере протокольные слова и голую инфу. Все. Обиженных пруд пруди, кого-нибудь и заденешь. Но хочется бороться против борцов с таким "расизмом".
Есть медали
Есть медали
сегодня в 15:24
а вот соккер шутку и слова футболиста цитирует. Соккер не обвинят в расизме?
311
311
сегодня в 15:19
"Что тут сказать, свиньи!")
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил kingoffam
сегодня в 15:07
kingoffam:
Ты вообще про свой клуб когда-нибудь пишешь?Или всю свою жизнь посвятил Спартаку?Такую энергию,да в мирных целях...
а есть еще писерман)
kingoffam
kingoffam ответил cska-78
сегодня в 14:37
cska-78:
Но это не мешает спартачам на суперкубке оскорблять Гильерме!
Ты вообще про свой клуб когда-нибудь пишешь?Или всю свою жизнь посвятил Спартаку?Такую энергию,да в мирных целях...
korn3512
korn3512
сегодня в 14:27
Особенно болезненно на шутку Джикии отреагировали московские "армейцы")
cska-78
cska-78 ответил Морозовский
сегодня в 14:24
Морозовский:
Обычный прикол. , то есть глупая шутка. Вот в Америке негры орут на весь Мир, что их полиция там отстреливает и тишина. Не там расизм ищем! "Спартак" - ярчайший пример борьбы с расизмом: там уживаются все НАРОДЫ МИРА! НАРОДНАЯ КОМАНДА!
Но это не мешает спартачам на суперкубке оскорблять Гильерме!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:22
Что за люди: ищут криминал там, где им и не пахнет. Нет, чтобы пошутить над словами Джикии, а еще лучше не обратить на них никакого внимания, ан нет... надо все раздуть до размеров вселенского масштаба, показать всему миру, какой он, Федун, борец за чистоту нравов в нашем футболе! В связи с этим я хотел бы напомнить вам, уважаемые болельщики, на интервью Федуна от 18 сентября прошлого года, в котором он оскорбил нападающего "Тосно" Заболотного, забившего мяч в ворота "Зенита". Вот кого бы надо судить "советским судом, самым гуманным судом в мире !". Ни стыда ни совести...
korn3512
korn3512 ответил ДАША Д
сегодня в 14:22
ДАША Д:
Честно говоря ничего обидного Джикия не сказал, просто пошутил
Так ни кто на это больше и не обиделся, кроме ""армейцев"" и их питерских корешей)
Морозовский
Морозовский
сегодня в 14:17
Обычный прикол. , то есть глупая шутка. Вот в Америке негры орут на весь Мир, что их полиция там отстреливает и тишина. Не там расизм ищем! "Спартак" - ярчайший пример борьбы с расизмом: там уживаются все НАРОДЫ МИРА! НАРОДНАЯ КОМАНДА!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 14:14
Sem25
ziborock
---------------
Да правильно вы всё говорите.
Но видите какая реакция у врагов?
Сейчас ни к чему всё это.
Ну и думать всё равно надо над словами.
Klasse
Klasse
сегодня в 14:10
Федун отгораживает команду от идиотов, воющих про расизм, и правильно делает
Мельгарехо
Мельгарехо ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:59
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
НАШ СПАРТАК ТОЛЕРАНТНЫЙ КЛУБ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ ! У НАС И ТЕМНОКОЖИЕ ИГРОКИ ВСЕГДА БЫЛИ И ЕГОР ТИТОВ, И ДЕМИ ДЕ ЗЕУВ И Т.Д.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
Сегодня 13:00
НАШ СПАРТАК ТОЛЕРАНТНЫЙ КЛУБ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ !
У НАС И ТЕМНОКОЖИЕ ИГРОКИ ВСЕГДА БЫЛИ И ЕГОР ТИТОВ, И ДЕМИ ДЕ ЗЕУВ И Т.Д.
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в твоем толерантном зените водолазов при достаточно было: Риксен, Хусти, Паредас, Молло, Кришито и т.д.
cska plus
cska plus
сегодня в 13:56
Оскорбив негров, джикия оскорбил федуна.
DVOK68
DVOK68
сегодня в 13:46
Межсезонье.Отсюда и такие "футбольные"новости.
proezd2
proezd2
сегодня в 13:28
шо может сказать жид!?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:27
Честно говоря ничего обидного Джикия не сказал, просто пошутил
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:25
Ну теперь Джикия будут травить. Действительно... Умом Россию не понять...
Jum13
Jum13 ответил ziborock
сегодня в 13:24
ziborock:
Более глупой отмазки от пособника чинуш УЕФА и не придумать))) Кстати, а не ты ли предлагал Федуну пальмы трясти? Надо бы твои посты "куда надо" отправить)))
Петруня - не ты ли про "зулусов" писал? Попробуй сначала свои отправить
cska-78
cska-78 ответил makkie
сегодня в 13:23
makkie:
Вот-вот, тройные стандарты!
По хорошему у FARE бы спросить, в чем разница, между постами Джикии и Кристины, но никто не спросит :)
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