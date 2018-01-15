Федун - о словах Джикии: «Что тут сказать, очевидная глупость»

Владелец «Спартака» Леонид Федун осудил защитника «красно-белых» Георгия Джикию за шутку в адрес темнокожих игроков команды: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».
«Что тут сказать, очевидная глупость», - отметил Федун.
РФС инициирует разбирательство в отношении этого эпизода.
Позже «Спартак» удалил твит с провокационной видеозаписью.
Как думаешь, если бы он поместил к примеру фото Зобнина и подписал: "Смотрите как наш белый шоколад тает на солнце!", то в УЕФА обратили бы на это внимание?
Да и вообще, давайте этого оштрафуем за его песню:https://www.youtube.com/watch?v=uWoPikg5N5s
Как думаешь, если бы он поместил к примеру фото Зобнина и подписал: "Смотрите как наш белый шоколад тает на солнце!", то в УЕФА обратили бы на это внимание?
Да и вообще, давайте этого оштрафуем за его песню:
Почему ФИФА и бриты не учитывают мнения самих "оскорбленных"?
Ни Фернандо, ни Роша, ни Адриано претензий не выдвигали... скорее наоборот.
Почему ФИФА и бриты не учитывают мнения самих "оскорбленных"?
Ни Фернандо, ни Роша, ни Адриано претензий не выдвигали... скорее наоборот.