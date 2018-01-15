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«Зенит» отказал «Тосно» в трансфере Панюкова

сегодня, 16:17

«Тосно» пытался подписать нападающего «Зенита» Андрея Панюкова, однако получил отказ. Об этом сообщил генеральный директор тосненцев Вячеслав Матюшенко:

«Мы хотели взять Панюкова, но „Зенит“ нам отказал. С кем будем играть в атаке? Скворцов! Наш новый Заболотный и Марков».

Панюков в нынешнем сезоне провел 15 матчей в ФНЛ за вторую команду «Зенита» и забил 12 голов. Сам игрок пока не думает о смене клубной подписки.

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Все комментарии
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
сегодня в 21:09
    Sem25
    Sem25
    сегодня в 20:49
    Панюков игрок добротный, но не великий. Да, он забивал в золотой Динамовской молодежке в компании с: Зобниным, Соловьевым, Живоглядовым, Ташаевым, Морозовым и Катричем. Но Кокорину и Смолову, а их на тренировке вместе я видел, в таланте точно уступает.
    Miaf
    Miaf ответил salaga
    сегодня в 19:22
    salaga:
    Да, да, за честь и статус - в том и убедились в пристнопамятном позорном матче с Ливерпулем. Теперь этот уровень чести и статуса долго никому "повысить" не удастся. Скорее всего он вечный.
    И в красивом матче с Севильей , уничтожением в последних Зенита с ЦСКА.
    salaga
    salaga ответил Miaf
    сегодня в 19:20
    Miaf:
    В том то и дело, что в Спартаке играют за честь и статус клуба, а у вас ясное дело за какие заслуги, дзюба докажет.
    Да, да, за честь и статус - в том и убедились в пристнопамятном позорном матче с Ливерпулем. Теперь этот уровень чести и статуса долго никому "повысить" не удастся. Скорее всего он вечный.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 17:32
    Он скоро Спартаку начнёт отгружать...Хотя нет, народная уже отмаялась, повезло им ;)
    Micah Richards
    Micah Richards
    сегодня в 17:08
    Вон у Спартака пусть Давыдова в аренду берут.
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 17:07
    В "Зенит-2" скоро будут набирать только игроков сборной.
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил Miaf
    сегодня в 16:56
    Miaf:
    В том то и дело, что в Спартаке играют за честь и статус клуба, а у вас ясное дело за какие заслуги, дзюба докажет.
    Ага вот эти за ромбик играют

    А это их болельщики
    Klasse
    Klasse
    сегодня в 16:56
    правильно, пусть в дубле гниет)) в следующий раз думать будет, куда переходит))
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Miaf
    сегодня в 16:51
    Miaf:
    https://www.youtube.com/watch?v=qLlNhYthQs0
    А когда баттл с Оксимироном?)
    Miaf
    Miaf ответил самуил кац 1
    сегодня в 16:49
    самуил кац 1:
    Почему, у них и своя успешно функционирует . Для детей с задержкой умственного развития и нарушениями вестибулярного аппарата.
    starche
    starche ответил ALEX26659
    сегодня в 16:49
    ALEX26659:
    жмоты! пять составов маринуют на лавке...хотя можно и понять ведь тосно прямой конкурент .
    ............Шесть ............
    самуил кац 1
    самуил кац 1 ответил Miaf
    сегодня в 16:48
    Miaf:
    Школа, в которой почти все игроки- купленные в Динамо, Локомотиве и Арсенале и других командах -конкурентах?
    Почему, у них и своя успешно функционирует . Для детей с задержкой умственного развития и нарушениями вестибулярного аппарата.
    Don trambon
    Don trambon ответил Miaf
    сегодня в 16:47
    Miaf:
    Стыдно, стыдно за Зенит, не стоит оправдываться, оправдание вас не спасет, все уже знают о том, что у вас происходит.
    А кто тут оправдывается, тем более если я болею за ЦСКА? Я говорю по факту, который тут в свободном доступе находится для всех.
    Miaf
    Miaf ответил FROLL 001
    сегодня в 16:47
    FROLL 001:
    Ну в вашей школе, купленных за корыто похлебки Зулусов не счесть!
    В том то и дело, что в Спартаке играют за честь и статус клуба, а у вас ясное дело за какие заслуги, дзюба докажет.
    starche
    starche
    сегодня в 16:46
    Перспективный малый.
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил Miaf
    сегодня в 16:46
    Miaf:
    Школа, в которой почти все игроки- купленные в Динамо, Локомотиве и Арсенале и других командах -конкурентах?
    Ну в вашей школе, купленных за корыто похлебки Зулусов не счесть!
    Miaf
    Miaf ответил Don trambon
    сегодня в 16:46
    Don trambon:
    а при чём тут зенит 2? У спартака числится 25 футболистов + то же есть спартак 2 + пол Африки которая не знает что относится к спартаку. И кстати опять же по Соккеру, что в спартаке 2, что в зените 2 числится по 32 игрока. Значит и спартаку надо 4й ряд скамейки ставить?
    Стыдно, стыдно за Зенит, не стоит оправдываться, оправдание вас не спасет, все уже знают о том, что у вас происходит.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 16:45
    Правильно решил Зенит что отказал Тосно в продаже игрока
    Эксперт Зенита
    Эксперт Зенита
    сегодня в 16:45
    Алеше Миллеру пол-мира отказало и он решил отыграться на Тосно.
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 16:44
    Угробят они и Панюкова, нечего ему делать в "Зените".
    Miaf
    Miaf ответил FROLL 001
    сегодня в 16:44
    FROLL 001:
    Школа Зенита огромная, это не Спартаковская Тарасовка!
    Школа, в которой почти все игроки- купленные в Динамо, Локомотиве и Арсенале и других командах -конкурентах?
    Don trambon
    Don trambon ответил Miaf
    сегодня в 16:44
    Miaf:
    а сколько в Зенит 1, Зенит 2, Зенит 3, Зенит 4 и Зенит 5?
    а при чём тут зенит 2? У спартака числится 25 футболистов + то же есть спартак 2 + пол Африки которая не знает что относится к спартаку.
    И кстати опять же по Соккеру, что в спартаке 2, что в зените 2 числится по 32 игрока.

    Значит и спартаку надо 4й ряд скамейки ставить?
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил Miaf
    сегодня в 16:43
    Miaf:
    а сколько в Зенит 1, Зенит 2, Зенит 3, Зенит 4 и Зенит 5?
    Школа Зенита огромная, это не Спартаковская Тарасовка!
    Miaf
    Miaf ответил Don trambon
    сегодня в 16:40
    Don trambon:
    Как гласит Соккер: в Зените числится 28 футболистов, а в том же рыбине 29. Но про зенит вы пишите такое, а про рубин нет. Я понимаю, что аутсайдер рубин никому не интересен или всё же вы, спартачи, его не трогаете из-за любви к своему верному казанскому?
    а сколько в Зенит 1, Зенит 2, Зенит 3, Зенит 4 и Зенит 5?
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 16:34
    Вот так бывает, когда ты - фарм клуб. Заболотного украли, а взамен - фигу.
    Есть медали
    Есть медали
    сегодня в 16:32
    так еще же Рикардиньо появился?
    Да и сербы какие-то были
    denmig
    denmig
    сегодня в 16:31
    такая корова нужна самому!
    Don trambon
    Don trambon ответил ALEX26659
    сегодня в 16:30
    ALEX26659:
    зениту пора уже четвёртый ряд лавок ставить...или сектор под запасных выделять
    Как гласит Соккер: в Зените числится 28 футболистов, а в том же рыбине 29. Но про зенит вы пишите такое, а про рубин нет.
    Я понимаю, что аутсайдер рубин никому не интересен или всё же вы, спартачи, его не трогаете из-за любви к своему верному казанскому?
    ALEX26659
    ALEX26659 ответил Don trambon
    сегодня в 16:27
    Don trambon:
    Забивной парень. Уже 23 года пора бы и в главной команде выпускать, а не Заболотных покупать и Дзюб держать.
    зениту пора уже четвёртый ряд лавок ставить...или сектор под запасных выделять
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