«Зенит» отказал «Тосно» в трансфере Панюкова

«Тосно» пытался подписать нападающего «Зенита» Андрея Панюкова, однако получил отказ. Об этом сообщил генеральный директор тосненцев Вячеслав Матюшенко:

«Мы хотели взять Панюкова, но „Зенит“ нам отказал. С кем будем играть в атаке? Скворцов! Наш новый Заболотный и Марков».

Панюков в нынешнем сезоне провел 15 матчей в ФНЛ за вторую команду «Зенита» и забил 12 голов. Сам игрок пока не думает о смене клубной подписки.