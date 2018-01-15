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Арбитр, ударивший игрока «Нанта», отстранен от работы

сегодня, 16:46
НантЛоготип футбольный клуб Нант0 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Необычный эпизод в матче 20-го тура чемпионата Франции «Нант» - ПСЖ привел к скандалу. Арбитр Тони Шапрон наскочил на защитника хозяев Диего и упал, а вскоре, лежа на газоне, попытался ударить футболиста ногой. Поднявшись, Шапрон удалил Диего с поля.

Французская футбольная федерация приняла решение отстранить рефери от судейства дальнейших матчей. Дисциплинарное слушание определит арбитру наказание за неадекватный поступок.

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Все комментарии
DVoxNN
DVoxNN
сегодня в 18:18
Шапрон, не расстраивайся и жди звонка Перца.
Есть медали
Есть медали ответил 311
сегодня в 17:32
311:
У наших Безбородовых и Кукуянов это называется "бонусы"!)
Премия "лучший клубный арбитр" DDD
Apsny
Apsny ответил Micah Richards
сегодня в 17:18
Micah Richards:
Там прокуратура должна работу начинать
Причем прокуратура, там было ж не применение физической силы с целью расправы, а проступок.
ermak6448
ermak6448
сегодня в 17:14
Вот так бывает
311
311 ответил Есть медали
сегодня в 17:13
Есть медали:
так и красную игроку должны отменить. Судья вообще какой-то странный судил Те кто ноет на наше судейство, эй, а что в других странах то?))))
У наших Безбородовых и Кукуянов это называется "бонусы"!)
Micah Richards
Micah Richards
сегодня в 17:07
Там прокуратура должна работу начинать
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 17:01
Белый билет ему выписать, пусть ищет другую работу.
Есть медали
Есть медали
сегодня в 16:56
так и красную игроку должны отменить. Судья вообще какой-то странный судил
Те кто ноет на наше судейство, эй, а что в других странах то?))))
Nickless
Nickless ответил Merdzik
сегодня в 16:52
Merdzik:
Тренер, ударивший игрока или все таки судья?
Безусловно второе. Спасибо за внимательность
Merdzik
Merdzik
сегодня в 16:50
Тренер, ударивший игрока или все таки судья?
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