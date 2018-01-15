Арбитр, ударивший игрока «Нанта», отстранен от работы

Необычный эпизод в матче 20-го тура чемпионата Франции «Нант» - ПСЖ привел к скандалу. Арбитр Тони Шапрон наскочил на защитника хозяев Диего и упал, а вскоре, лежа на газоне, попытался ударить футболиста ногой. Поднявшись, Шапрон удалил Диего с поля.
Французская футбольная федерация приняла решение отстранить рефери от судейства дальнейших матчей. Дисциплинарное слушание определит арбитру наказание за неадекватный поступок.
Те кто ноет на наше судейство, эй, а что в других странах то?))))
Те кто ноет на наше судейство, эй, а что в других странах то?))))