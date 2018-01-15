Оуэн: «Плакал, когда переходил в „Реал“»

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии Майкл Оуэн признался, что переезд в Мадрид в 2004 году ему дался довольно тяжело. Оуэн свои лучшие годы провел в «Ливерпуле», где выступал с 1996 по 2004 год, но затем перебрался в стан «сливочных», не снискав там лавров.

«Когда „Реал“ сделал мне предложение в 2004 году, я был отчасти польщен, но с другой стороны я был в смятении. Я принял решение о переходе, но даже после этого плакал всю дорогу из дома в аэропорт. Частица меня не хотела никуда уходить из „Ливерпуля“».

Оуэн входит в топ-10 снайперов АПЛ в истории.