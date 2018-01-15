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Оуэн: «Плакал, когда переходил в „Реал“»

сегодня, 18:14

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии Майкл Оуэн признался, что переезд в Мадрид в 2004 году ему дался довольно тяжело. Оуэн свои лучшие годы провел в «Ливерпуле», где выступал с 1996 по 2004 год, но затем перебрался в стан «сливочных», не снискав там лавров.

«Когда „Реал“ сделал мне предложение в 2004 году, я был отчасти польщен, но с другой стороны я был в смятении. Я принял решение о переходе, но даже после этого плакал всю дорогу из дома в аэропорт. Частица меня не хотела никуда уходить из „Ливерпуля“».

Оуэн входит в топ-10 снайперов АПЛ в истории.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 20:37
Если по карьере смотреть, то в Реале один сезон нормальный выдал, на фоне Роналдо и Рауля выглядел возможно слабее в тренировках потому не в основе играл, то что Ньюкасл ушел это было ошибкой на мой взгляд, мог со скамейки в Реале выходить еще года два-три и главное быть в конкурентном тонусе, а вернувшись в Англию только вдумайтесь за 8 лет всего то 32 гола в АПЛ и травмы, по четыре гола за сезон, это ужас для центр форварда обладателя ЗМ, надо было в Испании оставаться.
No problem
No problem
сегодня в 20:04
Бекс тож подрулил тогда.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 19:50
При жесткой конкуренции показал хорошие сезоны.Вообще классный игрок был
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 19:40
Оуэн прекрасно играл в Реале но Рональдо и Рауль были лучше. Вообще не нужно было уходить из Ливерпуля.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 19:30
Оуэн по сути провел отличный сезон, став 2 бомбардиром команды, даже играя в основном со скамейки. Просто чертов тренер не дал ему шанса, да и с Роналдо и Раулем не так просто конкурировать. Зря он ушел в Ньюкасл
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 19:30
когда любишь ливерпуль, но нужно выигрывать трофеи))
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 19:09
Реал и Барса супер-клубы, поэтому количество "незаигравших" там игроков на порядок больше чем в каком-нибудь другом клубе. Супер-конкуренция и супер-требования.
Don trambon
Don trambon ответил MSN-thebest
сегодня в 18:51
MSN-thebest:
Реал - кладбище талантов...
ухахаха. дааа аффелай, гомеш, пако, делофеу и ещё 20+ игроков с тобой согласны.
MSN-thebest
MSN-thebest
сегодня в 18:50
Реал - кладбище талантов...
loko7
loko7
сегодня в 18:47
Представляю как ты плакал, когда игроки Ливерпуля поднимали ушастого над головой 25 мая 2005 года.
просто сашка
просто сашка
сегодня в 18:27
хрустальный мальчик был хорош
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:25
Большое бабло просто не достается.
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 18:18
Дурак!
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