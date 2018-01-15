Федерация Узбекистана пожизненно отстранила экс-наставника сборной Бабаяна

Исполком Федерации футбола Узбекистана пожизненно отстранил бывшего главного тренера местной сборной Самвела Бабаяна от футбольной деятельности.

По данным Федерации, Бабаян незаконно вносил изменения в контракты футболистов во время работы в «Пахтакоре». Когда тренер узнал о новом руководстве клуба, он поменял дату, до которой действовали соглашения с игроками, с 2018 на 2017 год, чтобы продать игроков в иностранные клубы в статусе свободных агентов.

Кроме того, тренер якобы предвзято относился к игрокам сборной и ставил в состав своих любимцев.

Бабаян покинул сборную в сентябре.